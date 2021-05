Salah, le plan du PSG pour couvrir l’éventuel départ de Mbappé

05/05/2021 à 20:01 CEST

Alberto Teruel

Le silence de Kylian Mbappé sur son avenir a déclenché les alarmes en France. L’attaquant français met fin à son contrat avec le PSG en juin 2022, et son renouvellement semble stagnant, alors l’équipe parisienne a commencé à activer la machinerie pour chercher un remplacement de garanties avant l’éventuel dépaysement de sa star.

Tel que rapporté par Le Parisien, Mohamed Salah pourrait remplacer Mbappé dans les plans de Mauricio Pochettino. L’ailier égyptien s’est offert un niveau exceptionnel depuis son arrivée en 2017, devenant l’un des footballeurs les plus décisifs au monde, sa signature serait donc au goût d’Al-Kheläifi.

S’il est vrai que Liverpool a classé Salah comme non transférable au cours des dernières saisons, la crise profonde dans laquelle le réseau est plongé dans son ensemble augure d’une profonde révolution à tous les niveaux. Le projet dirigé par Jurgen Klopp, une équipe qui a remporté à la fois la Premier League et la Ligue des champions, semble avoir touché le fond, il pourrait donc y avoir des changements importants dans l’équipe.

La mauvaise situation sportive de Liverpool ne nous invite pas à penser qu’ils peuvent pleinement maintenir leur effectif actuel. L’ensemble de réseaux occupe actuellement la septième position dans le tableau et est à sept points de Chelsea, qui marque la «zone des champions». S’ils n’atteignent pas la première compétition européenne la saison prochaine, des joueurs de la stature de Salah pourraient quitter Anfield à la recherche d’un projet plus compétitif.

Malgré le mauvais niveau affiché par Liverpool, Salah n’a pas eu de mauvaise performance tout au long de la saison. L’ailier égyptien inscrit 29 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, numéros disponibles uniquement pour l’élite du football. De plus, ses qualités semblent s’adapter parfaitement au schéma de Pochettino, en proie aux joueurs électriques et débordant dans la zone d’attaque.