Salah, Mane et Mahrez se battent pour être le meilleur buteur

Certains des plus grands joueurs de Premier League sont présentés à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun et ils se battront pour le Soulier d’Or.

La CAN 2022 est en cours et les bookmakers ont désigné Sadio Mane, Mo Salah et Riyad Mahrez comme les favoris pour décrocher le prix.

L’homme principal de Liverpool, Salah, est le favori de William Hill pour être le meilleur buteur du tournoi.

Il est au prix de 4/1 pour remporter le Soulier d’or alors qu’il espère inspirer l’Égypte à la gloire.

L’Egypte a remporté la compétition sept fois, plus que toute autre nation, 2010 étant la dernière fois qu’elle a soulevé le trophée.

Le coéquipier de Salah, Mane, est le deuxième favori à 15/2 pour être le meilleur buteur.

Mane sera en tête pour le Sénégal, car son pays est le favori pour remporter la compétition.

Alors que Riyad Mahrez et l’Algérie défendront leur titre et que l’as de Man City est le troisième favori avec un énorme 8/1 pour remporter le soulier d’or.

Le porte-parole de William Hill, Rupert Adams, a déclaré : « Il y a un très fort contingent de Premier League qui joue dans la Coupe d’Afrique des Nations et nous souhaitons qu’ils fassent la une des journaux au Cameroun.

« Mohamed Salah a été dans une forme scintillante pour Liverpool cette saison et il est le favori 4/1 pour être le meilleur buteur de la compétition avec son coéquipier Sadio Mane suivant dans le pari à 15/2.

« L’équipe sénégalaise de Mané est la favorite pour remporter le tournoi à 4/1, l’Algérie juste derrière à 9/2 et l’Egypte de Salah également en lice à 7/1. »

Cotes du Soulier d’Or CAN 2022 – William Hill

Mohamed Salah 4/1 Sadio Mane 15/2 Riyad Mahrez 8/1 Sebastian Haller 9/1 Islam Slimani 11/1 Kelechi Iheanacho 14/1 Bagdad Bounedjah 14/1 Vincent Aboubakar 14/1

