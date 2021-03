« Salah ne va pas se rapprocher de Sergio Ramos »

19/03/2021 Activé à 16:54 CET



Liverpool et le Real Madrid ils s’affronteront en quarts de finale de la Ligue des champions. Qu’est-ce que le retrouvailles de Sergio Ramos et Salah. Le défenseur andalou a blessé l’Egyptien en finale à Kiev, dans une action qui a suscité beaucoup de polémique. « Salah ne va pas se rapprocher de Sergio « , plaisanta Roberto Carlos. « Ce sera une action dont on parlera beaucoup », a-t-il admis. Le hasard a de nouveau réuni les deux joueurs. « Nous allons jouer contre une bonne équipe. Le premier match est à domicile, le moment du Real Madrid est génial et il faut décider du match nul à domicile », a expliqué la légende de l’équipe blanche.

Roberto Carlos a mis l’accent sur l’importance que l’entraîneur français, Zinedine Zidane, puisse avoir tous les joueurs et laisser derrière lui une étape de blessures qui n’ont pas permis à l’équipe d’atteindre son meilleur niveau. « L’important est que Zidane ait tous ses joueurs prêts, qu’ils reviennent le plus vite possible. C’est facile pour lui d’être entraîneur ici car il a le meilleur à sa disposition. Si un match ne se passe pas bien, il a huit joueurs de haut niveau qui attendent de jouer. Vous devez vous préoccuper de Liverpool, mais ils sont plus« , a-t-il manifesté.

Enfin, il a analysé ce que le L’arrivée de Thiago pour Liverpool. L’équipe, dans laquelle prédominait un style beaucoup plus vertical, a surpris l’arrivée d’un joueur engagé dans la domination et le contrôle du ballon. « Liverpool était un ballon pour les attaquants et Thiago est arrivé avec sa qualité, il commence à jouer et les coéquipiers ne se sont pas adaptés à son style de jeu. » Le problème n’est pas Thiago, c’est le changement de style des coéquipiers habitués à jouer avec des balles « , terminé.