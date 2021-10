Salah « pas impressionné », au milieu du rôle de Man City dans la saga des contrats de Liverpool

Mohamed Salah estime que les propriétaires de Liverpool font preuve d’une réticence injuste à lui remettre un contrat qu’il estime mériter, selon un rapport.

Le joueur de 29 ans a défié les attentes ces dernières saisons pour s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs de la Premier League. En effet, il est récemment devenu le cinquième joueur le plus rapide à 100 buts dans la compétition.

Liverpool a longtemps apprécié sa forme de buteur, mais il s’est absolument assuré de son statut au club le mois dernier. Son but contre Brentford a fait de lui le joueur des Reds le plus rapide de tous les temps avec 100 buts en championnat.

Bien que ces réalisations soient le produit d’un peu plus de quatre saisons fantastiques, il pourrait bientôt quitter Anfield.

Alors que plusieurs autres stars clés de Liverpool telles que Jordan Henderson ont signé de nouveaux accords, Salah ne l’a pas fait. L’égyptien est la deuxième plus grande priorité, mais les négociations se sont avérées difficiles.

Des rapports antérieurs affirmaient que il veut 500 000 £ par semaine avec ses nouvelles conditions. Selon ., Salah se sent heureux à Liverpool, mais peu impressionné par la façon dont le club a mené les négociations.

En effet, ses frustrations sont liées à la difficulté des discussions.

De plus, Salah s’est tourné vers Manchester City pour un excellent exemple de la façon dont un club devrait traiter les joueurs exceptionnels.

Kevin de Bruyne a un an de plus que l’ailier et a fait face à plus de problèmes de forme physique. Cependant, City n’a pas perdu de temps pour l’attacher à un énorme nouvelle affaire en avril.

Salah estime donc qu’il mérite un traitement similaire de la part des propriétaires du Fenway Sports Group de Liverpool.

Mais le FSG hésite à lui proposer un accord qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club. Ce faisant, FSG a également des réserves sur la structure salariale de Liverpool.

Carragher résume la situation à Liverpool et Salah

Écrivant dans sa dernière chronique de journal, l’ancien défenseur central de Liverpool Jamie Carragher a résumé la situation sur Salah.

L’expert a noté que, si les Reds remettent à l’ailier un contrat de quatre ans d’une valeur de 400 000 £ par semaine, cela équivaut à environ 83,2 millions de livres sterling au total.

Il a ajouté que les propriétaires de Liverpool pourraient craindre une baisse de forme de Salah après ses 30 ans en juin.

Cela signifierait que FSG conserverait un « haut revenu qui draine des ressources ».

Néanmoins, Carragher a insisté sur le fait qu’un tel pari en valait la peine.

