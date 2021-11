Salah révèle la clé de son incroyable transformation physique

08/11/2021 à 19:49 CET

Mohammed salah Il est dans une période extrêmement douce de sa carrière, depuis sa signature pour Liverpool en provenance de Rome à l’été 2017. Depuis qu’il a débarqué à Anfield, l’Egyptien est devenu un meilleur joueur au fil des saisons et en même temps son jeu s’est amélioré, son physique aussi. La combinaison résultante : un mélange de talent avec un physique extraordinaire, ce qui l’a aidé à être actuellement l’un des joueurs les plus en forme d’Europe, sinon le plus.

Dans ce voyage, la nutrition a été un élément clé dans l’amélioration de Salah. Cela a été reconnu par le joueur égyptien lui-même dans des déclarations à ‘CNN’ : « La nutrition est très importante, elle fait partie du jeu. Cela m’a aidé dans mon rétablissement, m’a permis de mieux dormir et a aidé mon corps à s’adapter rapidement. Mon nutritionniste dit que puisque je n’ai pas de graisse dans mon corps, je peux manger ce que je veux. Je ne bois pas non plus, donc ça va », a-t-il déclaré.

Aussi, au-delà de la nourriture, Salah a développé ongle obsession avec lui exercer, faire des séances supplémentaires au gymnase, faire de la musculation, travailler avec son propre poids, faire du yoga, de la natation et bien d’autres exercices complémentaires. De cette façon, le régime alimentaire et l’exercice donnent des résultats au joueur égyptien qui, au cours des trois dernières années a subi une incroyable transformation physique, ce qui l’a amené à devenir l’un des joueurs les plus en forme de la scène footballistique européenne.