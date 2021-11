Salah, son propre rival en Premier League

11/12/2021 à 18:26 CET

L’ailier de Liverpool Mo Salah a inscrit cinq buts et quatre passes décisives au cours du mois d’octobre en Premier League. Avec un total de neuf participations directes aux buts de son équipe, aucun autre joueur n’a atteint de telles statistiques (10) à l’exception de Mo Salah lui-même en décembre 2018.

L’Egyptien, qui est l’un des grands référents offensifs de l’équipe de Jürgen Klopp, il vit une saison particulièrement douce en individuel : il a marqué 15 buts sur un total de 15 matches toutes compétitions confondues. En ce qui concerne la Premier League, l’attaquant a signé 10 buts et se présente comme meilleur buteur de la compétition et deuxième de la lutte pour le Soulier d’Or, juste derrière Karim Benzema (13) et avec les mêmes records que Lewandowski et Immobile (10).

9 – Avec cinq buts et quatre passes décisives, Mo Salah a inscrit neuf buts en @premierleague en octobre ; le dernier joueur à avoir enregistré plus en un seul mois civil dans la compétition était Mo Salah lui-même en décembre 2018 (10). Seul. pic.twitter.com/jWUa7GTZoV – OptaJoe (@OptaJoe) 12 novembre 2021

L’ancien de l’AS Roma est déjà l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club d’Anfield : a signé 140 buts et 53 passes décisives en 218 matchs jusqu’à présent. Il se classe septième meilleur buteur au classement des buteurs, juste derrière Ian Rush (336), Roger Hunt (192), Steven Gerrard (186), Robbie Fowler (183), Sir Kenny Dalglish (161) et Michael Owen (158). Il a déjà dépassé de loin certains joueurs tels que Luis Suárez (82) et Fernando Torres (81).

Liverpool, l’une des meilleures équipes de la saison 2021/22

Salah est celui avec la meilleure moyenne de score de tous ceux qui ont trois chiffres avec 0,64 point par match, devant Michael Owen (0,53), Ian Rush (0,52) ou Robbie Fowler (0,50). Son importance dans ce brillant Liverpool de Jürgen Klopp est totale : il a été essentiel dans la réalisation de la Premier League en 2020 et de la Ligue des Champions en 2019.

Les Reds ont laissé derrière eux une saison grise, où ils ont décroché le ticket pour la Ligue des champions sur le klaxon et profitant de la bosse à Leicester City, et se sont une nouvelle fois imposés comme l’une des équipes les plus redoutées d’Europe. Ils ont signé une seule défaite jusqu’à présent cette année 2021/22 et restent en quatrième position de Premier League avec 22 points. Seul Chelsea de Thomas Tuchel avec un total de 26, en plus de Manchester City (23) et West Ham (23), le dépasse.