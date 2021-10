Salah soutenu pour «faire un Ronaldo» après un début de saison époustouflant

L’ancien défenseur de Liverpool, Glen Johnson, pense que Mohamed Salah a toutes les chances d’imiter Cristiano Ronaldo et de maintenir sa meilleure forme jusqu’à la mi-trentaine.

L’international égyptien aura 30 ans en juin prochain, date à laquelle il ne lui restera que 12 mois sur son contrat actuel. Il y a eu beaucoup de débats sur la situation contractuelle de Salah comme son club n’a pas l’habitude de proposer des accords lucratifs à long terme – l’attaquant voudrait apparemment 400 000 £ par semaine – aux joueurs de plus de 30 ans.

Cependant, Salah, qui a marqué lors de toutes ses 11 apparitions sauf une cette saison, semblerait faire exception à cette règle.

« C’est difficile. Tout contrat est une question de timing. Bien sûr, il a le droit d’être payé sur un pied d’égalité avec n’importe qui (en Premier League) », Johnson, s’exprimant en association avec William Hill.

« Mais Liverpool a bien fait ses affaires et il lui reste 20 mois de contrat et à la fin, il aura 31 ans et veulent-ils un joueur de 31 ans, qu’il soit si bon ou pas, sur x- montant cent mille par semaine? Je ne sais pas.

«Mais en forme, la façon dont il joue toujours, ils doivent absolument essayer de le garder.

« Vous voyez la façon dont il joue, vous pouvez voir qu’il prend soin de lui et s’entraîne correctement, donc cela ne me surprendrait pas s’il poursuit une longue carrière comme Ronaldo.

« Mais maintenir ce niveau de performance qui justifie l’augmentation de salaire, peut-il le faire pour les cinq prochaines années ? Nous ne savons pas, mais cela ne me surprendrait pas s’il maintenait la forme.

Salah au sommet du monde

«Je ne peux penser à personne pour le moment, je préférerais jouer devant lui. Je ne vois personne qui marque les buts comme il le fait en ce moment.

«Il a placé la barre si haut (lors de sa première saison où il a marqué 44 buts) qu’il était juste que les gens pensent qu’il serait difficile de reproduire cela à nouveau.

«Mais non seulement il marque pour le plaisir, c’est la manière dont il marque – il marque dans des situations où il n’a pas le droit de le faire, il bat régulièrement trois ou quatre personnes et trouve toujours l’arrivée.

« Il a prouvé à maintes reprises que les gens avaient tort. »

