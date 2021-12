Salaire émotionnel, savez-vous ce que c’est?

23/12/2021 à 08:24 CET

VERÓNICA SEDEÑO / EP

La fin de l’année est un temps d’analyse et de nouveaux objectifs. Dans question du travail Nombreux sont ceux qui considèrent ces dates comme une opportunité, un changement ou un renouveau. Lors de la recherche d’un emploi ou de la définition de nouveaux objectifs professionnels, le salaire à percevoir est l’un des points déterminants dans la prise de décision, mais qu’en est-il de la salaire émotionnel?, sais ce que c’est ?.

Aussi, Le salaire émotionnel englobe les actions axées sur le bien-être au travail qui n’impliquent pas nécessairement une augmentation de la rétribution économique. « Le salaire émotionnel est un complément au salaire économique, il ne le remplacera jamais et agit comme un ensemble d’actions supplémentaires aux avantages monétaires qui cherchent à influencer le bien-être intégral des travailleurs. Il sert de facteur de rétention et de marque positionnement pour les candidats intéressés par le travail dans une entreprise », explique Cecilia Mansilla, experte en leadership et développement professionnel et formatrice au cabinet de conseil Udemy.

Facteurs qui font partie du salaire émotionnel

Parmi les cinq facteurs qui font partie de la salaire émotionnel Ils trouvent le sens du but, par exemple, si une entreprise est responsable de l’environnement et de la diversité, ses travailleurs sont plus susceptibles de se sentir plus engagés, une perspective à moyen terme qui votre carrière au sein de l’entreprise peut évoluer, flexibilité du travail pour concilier vie professionnelle et personnelle ou familiale, souci de la bien-être physique des employés ou implication dans développement personnel des travailleurs.