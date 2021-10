Salaire hebdomadaire : outil de discipline positive

31/10/2021 à 15:01 CET

Donner le salaire ou les enfants, oui ou non ? Ce sujet est souvent controversé. Il y a des mères et des pères qui disent très clairement que non, qu’ils sont encore petits. D’autres, en revanche, pensent que le maniement de l’argent s’apprend à la maison, et quoi de mieux que d’apprendre dès le plus jeune âge.

Bien que toutes les options soient également respectables, de plus en plus d’éducateurs avertissent que payer les enfants peut être un acte très éducatif.

« Pour moi, il est très important de commencer à leur enseigner la valeur de l’argent dès le plus jeune âge. Les enfants doivent savoir comment économiser à la maison, comment nous dépensons de l’argent ou comment distinguer une dépense essentielle d’une autre qui ne l’est pas. L’éducation financière est enseignée à la maison et la rémunération est un outil essentiel », dit Amalia Guerrero, diplômée en administration et gestion des entreprises, auteur du blog www.finanzascasa.com et des livres ‘À la maison, des comptes clairs’, ‘La finance et les enfants’ et ‘Histoires et jeux pour comprendre l’argent’.

Avantages de payer vos enfants

Comme nous l’avons dit, donner le salaire peut être un acte très éducatif si nous le faisons de la bonne manière et, par conséquent, cela peut apporter de multiples avantages pour nous, mais surtout pour nos enfants à long terme :

Pay apprend à votre enfant à être plus responsable

Lorsque nos enfants sont adolescents, adultes, nous voulons qu’ils soient des personnes responsables, non seulement avec leur argent, mais dans n’importe quel domaine de la vie. Et la responsabilité s’apprend en l’exerçant. Personne n’apprend à être responsable s’il n’est pas responsabilisé petit à petit. Dès lors, il semble logique de penser que si l’on veut que nos enfants, lorsqu’ils seront grands, sachent prendre en charge leurs dépenses, épargner… payer peut être une très bonne façon de commencer.

Payer empêche vos enfants de vous demander continuellement

Combien de fois n’êtes-vous pas allé au supermarché avec votre fils et il n’a cessé de vous demander des choses ? Si je veux ce camion, si je veux ce bonbon, et maintenant cet autre… Une bonne façon de ne pas dire « non » tout le temps ou de se demander s’il faut ou non céder à ses demandes est de dire : « Chérie, tu as 3 euros de salaire, si tu veux les dépenser pour ces bonbons, super, mais tu n’auras rien pour le week-end, et tu sais que tu veux toujours acheter des autocollants le samedi. C’est toi qui décides . » Bientôt, votre enfant cessera de demander continuellement et ne le fera que pour obtenir ce qu’il veut vraiment.

Pay apprend à nos enfants à valoriser l’argent et à prendre leurs responsabilités |

Pay leur apprend la valeur de l’argent et de l’épargne

Si chaque fois que nos enfants nous demandent quelque chose, nous l’achetons avec notre argent, ils n’apprendront pas à évaluer ce qu’il en coûte pour le gagner. D’un autre côté, s’ils ont un paiement sur lequel ils doivent prélever de l’argent pour payer certaines choses, Ils apprendront qu’il faut du temps pour obtenir suffisamment d’argent et qu’ils devront donc bien choisir à quoi le dépenser. De plus, « si vous leur apprenez que dès qu’ils reçoivent leur paie, ils épargnent une partie, vous allez leur inculquer la pré-épargne », nous dit Amalia.

Payer les aide à apprendre de leurs erreurs

Si une semaine ils passent tout en une journée, ils devront attendre la semaine suivante. De même, s’ils dépensent tout en sucreries et n’économisent pas, ils pourraient ne pas être en mesure d’augmenter le montant du jouet qu’ils souhaitent. Et Amalia nous rappelle que « Si notre fils a tout dépensé en une journée et ne peut pas acheter de bonbons ou sortir avec des amis parce qu’il n’a pas d’argent, il devra attendre la semaine prochaine. Même si cela vous coûte, vous devriez le faire. »

« Ne vous contentez pas de donner de l’argent à vos enfants, donnez-leur la formation nécessaire pour être financièrement libres. »

Image de balise Amalia Guerrero

Auteur du blog ‘Les finances à la maison’

Payer leur apprend à différer la récompense

Si votre enfant souhaite acheter un nouveau vélo, il devra épargner pendant un certain temps pour obtenir tout ou partie du montant (nous pouvons l’aider en cotisant une partie). Par conséquent, ils s’habitueront à tout ne se fait pas immédiatement, mais il y a des choses qui demandent du temps et des efforts.

Comment payer vos enfants

« L’idéal est de commencer par le payer chaque semaine », nous dit Amalia. « De cette façon, il leur sera plus facile de l’administrer que si nous le leur donnons mensuellement. Et, à mesure qu’ils grandissent, nous pouvons étendre la fréquence à 15 jours, puis à tous les mois. De cette façon, ils apprendront à gérer l’argent comme nous, les adultes, le gérons.

A quel âge dois-je payer mon fils ?

Cela dépendra de la maturité de chaque enfant, mais en règle générale, on peut commencer à payer lorsque deux situations se présentent :

Votre enfant sait déjà additionner et soustraire. De cette façon, vous saurez combien d’argent vous avez. Votre enfant a réalisé le besoin d’argent, c’est-à-dire lorsqu’il commence à demander des choses, comme des jouets au supermarché ou des bonbons.

Combien d’argent dois-je payer?

C’est un sujet que chaque famille doit choisir, mais cela dépendra de plusieurs choses :

L’âge de nos enfants. Quand ils sont jeunes, le salaire devrait être quelque chose de symbolique. Au fur et à mesure que leurs besoins augmentent, leurs besoins sont différents. Par exemple, dès l’âge de 12 ans ils commencent à sortir avec leurs amis, et ils ont plus de dépenses, les dépenses que votre enfant doit supporter avec sa paie. Un enfant qui ne l’utilise que pour des bonbons n’est pas le même qu’un autre qui l’investit également dans le paiement de cours de tennis.

Le salaire n’est pas une récompense ou une punition

Une chose sur laquelle il faut être clair est que le salaire ne doit pas être utilisé comme une récompense ou une punition. Par exemple, si à chaque fois que votre enfant fait son lit vous lui donnez un euro, il apprendra à faire des choses en échange d’argent, et quand il n’y a pas de récompense, il ne les fera pas. De plus, « vous n’êtes pas payés en échange de faire les tâches ménagères à la maison, mais vous êtes une famille et chacun collabore en faisant ses tâches ménagères », rappelle Amalia.

Pourtant:

Chaque enfant reçoit un salaire hebdomadaire pour être membre de la famille, ce n’est pas une récompense qu’il reçoit s’il fait le ménage ou » se comporte bien « . Chaque enfant fait le ménage pour être un membre de la famille