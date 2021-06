Salaire plancher national: le gouvernement met en place un autre panel, lui donne 3 ans

Le Code des salaires « universalise » les dispositions relatives au salaire minimum et au paiement en temps voulu des salaires à tous les salariés, quels que soient le secteur et le plafond salarial.

Près de deux ans après l’adoption du Code du travail sur les salaires qui accordait une protection législative aux salaires minimums à tous les travailleurs, le ministère du Travail a désormais constitué un comité d’experts et lui a confié le mandat de fixer les salaires minimums pour différentes régions.

Il proposera également des salaires planchers nationaux pour toutes les catégories de travail, en dessous desquels les salaires minimums ne peuvent pas descendre.

Cependant, le panel s’est vu confier un mandat de trois ans, ce qui implique que la mise en œuvre des salaires minimums pour tous les travailleurs du pays pourrait être retardée.

Actuellement, les dispositions de la loi sur le salaire minimum s’appliquent aux travailleurs occupant des emplois réguliers, notamment dans les mines, les plantations et les services. Le code des salaires vise à garantir le « droit à la subsistance » pour chaque travailleur et à étendre la protection législative du salaire minimum à 100 % de la main-d’œuvre du pays, contre 40 % actuellement.

En amont de l’adoption du code des salaires en août 2019, le ministère du Travail avait mis en place un comité similaire présidé par Anoop Satpathy. Le panel dirigé par Satpathy avait suggéré un salaire minimum national à Rs 375 par jour ou Rs 9 750 par mois. Il a également suggéré une allocation de logement mensuelle de Rs 1 430 pour les travailleurs de la ville.

Le nouveau comité de six membres, dirigé par le directeur de l’Institut de croissance économique Ajit Mishra, se penchera sur les meilleures pratiques internationales en matière de salaires et développera des critères et une méthodologie scientifiques pour arriver aux taux de salaire.

Les autres membres du comité comprennent Tarika Chakraborty, professeur, IIM Calcutta; Anushree Sinha, chercheur principal, NCAER ; Vibha Bhalla, co-secrétaire au ministère du Travail et H Srinivas, directeur général, VVGNLI, et DPS Negi, conseiller principal pour le travail et l’emploi du ministère du Travail.

Répondant à un débat à Lok Sabha sur le code des salaires, le ministre du Travail Santosh Gangwar avait déclaré : « À l’heure actuelle, de nombreux États ont plusieurs salaires minimums. Le salaire minimum serait principalement basé sur la géographie et les compétences. Cela réduira considérablement le nombre de salaires minimums dans le pays par rapport aux plus de 2 000 taux de salaires minimums existants. »

Le code des salaires habilite également le gouvernement central à fixer des salaires minimums planchers nationaux (NFLMW), en dessous desquels aucun État ne peut fixer ses salaires minimums.

Le concept de NFLMW a été évoqué pour la première fois sur la base de la recommandation de la Commission nationale du travail rural (NCRL) en 1996.

La NFLMW a été fixée à Rs 35 par jour en 1996 et a depuis été révisée presque régulièrement tous les deux ans en tenant compte de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour les travailleurs industriels, CPI (IW). NFLMW s’élève désormais à Rs 178 par jour fixé en 2019.

À l’exception de quelques États, la plupart des États maintiennent un salaire minimum pour de nombreux «emplois réguliers» inférieur au NFLMW. Il existe également de grandes disparités entre les salaires minimums effectivement appliqués entre les États et entre les secteurs, une situation qui pourrait s’expliquer en partie par les différences de niveaux de revenus et de prix entre les États.

L’Étude économique 2018-19 a déclaré qu’une politique efficace de salaire minimum ciblant la tranche inférieure vulnérable des salariés peut aider à stimuler la demande globale et à construire et renforcer la classe moyenne, et ainsi, stimuler une phase de croissance durable et inclusive.

