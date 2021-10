Salaires de la NBA 2021-22 : les joueurs les mieux payés et les moins bien payés de la NBA

Une nouvelle saison commence pour la NBA, une compétition à un moment exceptionnel, même après avoir surmonté la période très difficile de la pandémie qui a marqué les deux dernières saisons, bien sûr en termes de volume de revenus de la Ligue et de ses 30 franchises. Un aspect dont dépendent directement les salaires des joueurs, qui ont subi cet attrait et qui restent dans la moyenne la plus élevée du sport professionnel américain : près de 8 millions de dollars dans une compétition à laquelle évoluent environ 450 joueurs.

Les joueurs sont payés en fonction du sac BRI, de l’argent généré directement par les matchs de basket (Basketball Related Income) : vente de billets, merchandising et autres concepts avec le joyau de la couronne, les gros contrats de télévision. Les joueurs prennent environ 50% de ce montant, clé pour établir le plafond salarial, le plafond qu’une franchise peut dépenser en une saison sur les salaires. Pour l’année universitaire 2021-22, ce chiffre est fixé à 112,4 millions de dollars, avec un maximum de 136,6 au niveau de la taxe de luxe (ce qui est payé pour dépassement, en gros). Les franchises doivent également respecter un cap floor, une dépense minimum sur les salaires qui correspond à 90 % du premier chiffre : 101,7 cette saison.

A l’intérieur de ces montants, Les salaires correspondent à des contrats qui suivent des règles selon les années du joueur dans la Ligue et le marché qu’il attire. Il existe des montants minimum et maximum de durée et de salaire. Un moyen de donner des garanties aux joueurs, de limiter les dépenses et de réduire le facteur d’erreur pour les équipes et d’établir une équité compétitive avec (bien qu’il y ait des exceptions) toutes les équipes capables de payer la même chose si elles gèrent leur cap avec bon sens et partent la marge suffisante pour le faire.

Le mieux payé de la saison 2021-22

Alors les choses, eCe sont les salaires les plus élevés de la saison 2021-22 en NBA si l’on prend en charge le montant annuel à percevoir lors de ce stage. Les joueurs, en règle générale (il y a aussi des exceptions), facturent tout au long des 12 mois et en deux versements, l’un le 1er et l’autre le 15 de chaque mois.

1. Stephen Curry (Golden State Warriors) : 45,7 millions de dollars

2. James Harden (Brooklyn Nets): 44,3 millions

3. John Wall (Houston Rockets): 44,3

4. Russell Westbrook (Lakers de Los Angeles): 44,2

5. LeBron James (Lakers de Los Angeles): 41,1

6. Kevin Durant (Brooklyn Nets): 40,9

7. Paul George (Los Angeles Clippers): 39,3

8. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers): 39,3

9. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 39,3

10. Damian Lillard (Portland Trail Blazers): 39,3

11. Klay Thompson (Golden State Warriors): 37,9

12. Jimmy Butler (Miami Heat): 36

13. Tobias Harris (Philadelphie 76ers): 35,9

14. Khris Middleton (Milwaukee Bucks): 35,5

15. Anthony Davis (Lakers de Los Angeles): 35.3.

Le moins payé de la saison 2021-22

De la même manière qu’il existe des contrats maximum, il y a des contrats minimaux. Egalement établi selon les années dans la NBA des joueurs. Les montants les plus faibles, toujours en termes d’argent garanti, correspondent généralement à ceux choisis au second tour de la draft (ceux du premier tour ont des grilles de salaires déjà établies pour leurs premières années en NBA) et ceux qui ne sont pas sélectionnés puis signer en tant qu’agents libres. Les contrats minimum pour la nouvelle saison sont de 925 258 $ pour les joueurs sans expérience NBA (rookies). A partir de là, ils augmentent à chaque année passée en Ligue : 1 669 065 dollars si une saison a été jouée, 1 669 718 sans il y en a deux… bas : 2 6641 691. La NBA encourage également l’embauche de joueurs vétérans et seules les charges contre le plafond des équipes, si elles signent la dernière catégorie, le même 1.669.178 qui implique la signature d’un joueur avec deux ans d’expérience.

A partir de là, il est difficile d’établir les minimums d’une saison précise à cause des pro-rations, des parties non garanties, des contrats hybrides (bidirectionnels) avec la Development League… Demetrius Jackson, qui a terminé la saison dernière à Joventut, va toucher 95 000 $, le montant le plus bas, dans le cadre de l’argent qu’il continue de récolter après sa séparation d’avec les Boston Celtics, dans la voie du renoncement et de l’étirement (couper le joueur et étendre l’argent qui lui est dû dans divers parcours), le même que les greens utilisés avec Guerschon Yabusele , Maintenant un joueur du Real Madrid et maintenant il doit collecter un peu plus d’un million de dollars des Celtics. Les joueurs sous contrat bidirectionnel ont signé un peu plus de 460 000 $, la moitié du minimum pour les recrues., et ont les montants totaux (non partiels) les plus bas. La saison dernière, par exemple, le salaire le plus bas est allé au joueur d’Obradoiro Henry Ellenson, qui a pris moins de 169 000 $ aux Raptors pour un contrat signé dès mars.