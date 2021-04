Salaires de Pilot en 2021

04/08/2021

Le portail spécialisé Race Fans a révélé le salaire des pilotes qui composent la grille actuelle de Formule 1, dirigée par le septuple champion pour une autre saison. Lewis Hamilton et fermez la « recrue » japonaise Yuki tsunoda.

HamiltonAprès le «feuilleton» de ses négociations pour renouveler avec Mercedes, il recevra cette année 25,23 millions d’euros, une baisse considérable par rapport aux 33 ans qu’il a reçus en 2020. Le contexte économique marqué par Covid, mais aussi la «menace» de George Russell postulant pour son siège chez Mercedes et avec un revenu bien inférieur (en dessous d’un million d’euros), ils ont convaincu Hamilton pour assumer la réduction de votre salaire.

Cependant, il reste le coureur qui charge le plus, devant Verstappen et Fernando Alonso, qui à son retour en Formule 1 gagnera 16,82 millions, soit quatre de plus que Sebastian Vettel chez Aston Martin. Le jeune Tsunoda, 20 ans, débutant d’Alpha Tauri, clôture la liste avec un peu plus de 400 000 euros.

La liste des salaires:

Lewis Hamilton 25,23 millions d’euros

Max Verstappen 21,02 millions d’euros

Fernando Alonso 16,82 millions d’euros

Sebastian Vettel 12,61 millions d’euros

Daniel Ricciardo 12,61 millions d’euros

Charles Leclerc 10,09 millions d’euros

Valtteri Bottas 8,41 millions d’euros

Kimi Räikkönen 8,41 millions d’euros

Carlos Sainz 8,41 millions d’euros

Lance Stroll 8,41 millions d’euros

Sergio Pérez 6,72 millions d’euros

Pierre Gasly 4,20 millions d’euros

Lando Norris 4,20 millions d’euros

George Russell 841 000 euros

Antonio Giovinazzi 841 000 euros

Mick Schumacher 841 000 euros

Nikita Mazepin 841 000 euros

Nicholas Latifi 841 000 euros

Yuki Tsunoda: 420 000 euros