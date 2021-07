Salaires et ventes des joueurs importants avant la nouvelle saison

Barcelone déchargera les joueurs dans le but d’équilibrer leurs comptes. Le club est endetté à hauteur d’environ 1 173 millions d’euros et cherche désespérément à perdre du bois mort. Avec une réglementation financière beaucoup plus stricte en Liga, Barcelone doit réduire sa masse salariale à environ 200 millions d’euros. Ils ne peuvent enregistrer aucune de leurs nouvelles recrues, y compris Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia, car ils ont dépassé de 40% la limite de salaire stricte de la Liga.

La masse salariale de Barcelone doit baisser à 200 millions d’euros

Les joueurs partiront à prix réduits pour réduire la masse salariale à Barcelone

Barcelone a du mal à récupérer les finances perdues pendant la pandémie de coronavirus. Le Guardian rapporte que le club catalan a perdu environ 350 millions d’euros pendant la pandémie. Cependant, le club récolte également le produit de dépenses excessives chroniques dans son passé récent. Des signatures gigantesques avec des salaires surgonflés font également partie du problème financier du club. Gerard Piqué, Marc André ter Stegen, Frenkie de Jong et Clément Lenglet ont déjà accepté de baisser leurs salaires. La réduction des salaires n’est qu’une façon pour le club de réduire les coûts salariaux. Cette réduction des effectifs signifie que certains joueurs partiront pour une fraction de leur prix de transfert initial.

Dans une interview à La Vanguardia, le président du club, Joan Laporta, admet que la structure salariale du club pose de gros problèmes : “Nous nous sommes retrouvés avec une équipe avec des salaires périmés et nous devrons jongler.”

Et avec les problèmes financiers de notoriété publique, Barcelone occupe une position vulnérable lorsqu’il s’agit de négocier les prix.

Qui pourrait quitter Barcelone ?

Philipe Coutinho, 28 ans, est l’un des plus grands noms que Barcelone essaie de se débarrasser. Selon certaines informations, Coutinho pourrait signer pour son ancien club de Liverpool, mais cela s’est rapidement essoufflé. Malgré ce revers, Coutinho est toujours susceptible de quitter Barcelone.

Samuel Umtiti, 27 ans, est un autre joueur que le Barça espère retirer de sa masse salariale. Le temps du défenseur au club est entaché de problèmes de blessures et avec Lyon comme destination potentielle, Umtiti pourrait être prêté pour aider à réduire les coûts.

Miralem Pjanic, 31 ans, sait que son temps à Barcelone est terminé et est susceptible de retourner en Italie. Le Bosniaque, qui a rejoint Barcelone en provenance de la Juventus en 2020 pour 54 millions de livres sterling, n’a disputé que 30 matchs et est l’un des joueurs les mieux rémunérés du club.

Martin Braithwaite, 30 ans, s’est mis en vitrine avec des performances décentes à l’Euro 2020. Un autre grand nom dans les livres est Antoine Griezmann. Le Français gagnerait 45 millions d’euros par an et si Barcelone peut se décharger de ce salaire important, il sera dans une position beaucoup plus saine.

Junior Firpo est déjà parti depuis qu’il a rejoint Leeds United pour 15 millions d’euros. L’arrière gauche a joué pour Barcelone en 2019 mais n’a fait que 24 apparitions. Le voyage de Matheus Fernandes à Barcelone a été particulièrement court. Signant initialement un contrat de cinq ans en janvier 2020, Fernandes a vu son contrat résilié par le Barça en juin 2021. Francisco Trincão, 21 ans, a signé pour Barcelone pour environ 31 millions d’euros mais est désormais prêté chez les Wolves, qui ont des frais optionnels de € 25 millions s’ils souhaitent rendre le transfert permanent.

Ronald Koeman tempère les attentes

Comme indiqué dans le Manchester Evening News, le patron du Barca Ronald Koeman réitère la situation difficile dans laquelle se trouve le club en ce moment: “Nous essayons d’avoir la meilleure équipe possible mais nous sommes un grand club, nous sommes Barcelone et les attentes sont toujours très élevées et on aime ça. Nous avons les qualités pour que refaire une très bonne saison et remporter des trophées cette saison. »

