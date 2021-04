Salamanque CF B remporte la victoire contre Cebrereña avec une victoire (3-0)

04/03/2021 à 20:50 CEST

le Salamanque B a remporté à domicile 3-0 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division disputée ce samedi contre les Cebrerena. Avec ce résultat, l’équipe de Salamanque est troisième avec 25 points et la Cebrera huitième avec 19 points en fin de match.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de égéen peu de temps après le début du jeu, en particulier à la minute 1. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Salamanque CF B, qui a pris ses distances en faisant 2-0 avec un but de Lopez à la 38e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 dans la lumière.

En deuxième période, l’équipe de Salamanque a marqué un but, ce qui a augmenté sa distance avec un but de À mes à 68 minutes, clôturant ainsi le match avec un score final de 3-0.

Dans le duel, un total de cinq cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus. Les habitants ont montré un carton jaune à Fer, Willy et égéen, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Jimenez et Criquet et avec du rouge à Juanma et Gros.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Salamanque CF B jouera son match contre lui Real Burgos CF en dehors de la maison. Pour sa part, Cebrerena jouera dans son fief son jeu contre La Bañeza.

Fiche techniqueSalamanque CF B:Cascajo, Daniel, Fer, Egea (Guareño, min.72), Martínez (Elías González, min.72), Aleman (Kever, min.66), Amis, Villa, Willy (Marcelo, min.81), López et Keita (Appareil photo, min.66)Cebrereña:Alberto, Titi, Ruba, Jimenez, Garri, Pakato, Gordo, Grillo, Velayos, Montes et PichuStade:–Buts:Egea (1-0, min. 1), López (2-0, min. 38) et Amis (3-0, min. 68)