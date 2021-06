Salarié? Explorez des options d’investissement alternatives où vous pouvez garer votre argent pour un revenu passif

Image représentative

En période de grande incertitude, les investisseurs doivent saisir toute opportunité disponible sur le marché pour créer un portefeuille financier bien diversifié et solide. L’époque du Covid-19 a appris aux personnes salariées l’importance d’avoir une source passive de revenus, en dehors du salaire mensuel régulier. Au cours des dernières années, plusieurs nouvelles avenues d’investissement alternatives telles que les FPI, les prêts entre pairs, la crypto-monnaie, etc. ont vu le jour. Tous ces éléments se sont avérés être des classes d’actifs à haut rendement. Cependant, avant de réaliser tout investissement, il est très important d’évaluer le pour et le contre des actifs vis-à-vis de son appétit d’investissement. Un portefeuille bien équilibré soutenu par des décisions prudentes et calculées peut beaucoup aider à la création de richesse à long terme.

Selon Bhavin Patel, co-fondateur et PDG, LenDenClub, il y a eu un boom dans les entreprises FinTech à croissance rapide. Avec leurs solutions technologiques et conviviales, ils offrent de nombreuses possibilités d’investissement. «Par exemple, un grand nombre de nouveaux investisseurs en fonds communs de placement sont désormais ajoutés par les plateformes de technologie de la richesse. Les plateformes de courtiers en valeurs mobilières à faible commission ont déjà révolutionné le marché des investissements boursiers. Les plateformes de prêt Peer to Peer (P2P) ont apporté de bien meilleurs rendements générant des instruments de dette aux investisseurs, etc. Les fonds communs de placement ou les actions sont des instruments connus. Cependant, les prêts P2P sont un nouveau venu pour offrir aux gens des options de diversification dans leur portefeuille de dettes », a déclaré Patel à FE Online.

“Dernièrement, les investisseurs explorent également d’autres outils d’investissement alternatifs tels que le financement par crédit-bail, le capital-risque, les investissements fractionnés dans des actions ou des biens immobiliers américains, etc. qui leur permettent d’avoir un portefeuille diversifié”, a-t-il ajouté.

Ces dernières années, l’industrie alternative mondiale s’est développée à un rythme rapide, poussée par la nécessité d’accroître la diversification et d’améliorer les rendements. Cette croissance est soutenue par plusieurs conditions externes telles que la baisse des taux d’intérêt, la baisse du ratio de capitalisation des retraites, la maturation des marchés émergents, le changement structurel de la formation de capital et la volatilité des marchés induite par la pandémie.

Le cofondateur de WintWealth, Anshul Gupta, a cité une étude de l’Association CAIA, qui indique que les investissements alternatifs contribuent à environ 13 000 milliards de dollars (ou 12 %) du marché mondial des investissements, comprenant des fonds spéculatifs/alternatives liquides, des capitaux propres, des actifs réels et des produits structurés. D’ici 2025, l’industrie devrait atteindre 18 à 24 % du marché mondial des investissements. Le secteur des investissements alternatifs en Inde en est encore à ses balbutiements par rapport au reste du monde. Les actifs sous gestion (AUM) pour les investissements alternatifs en Inde sont estimés à 54 milliards de dollars en juin 2020.

Les options d’investissement alternatives comprennent un large éventail d’actifs non traditionnels tels que les prêts P2P, les obligations sécurisées, le financement par encaissement, le financement par crédit-bail d’actifs, etc.

« Les investissements alternatifs étaient exclusivement disponibles pour les HNI en raison de leur nature non conventionnelle et unique associée à une information publique inadéquate les entourant. Mais plusieurs sociétés d’investissement personnel ont également contribué à la sensibilisation et à la demande accrues autour des investissements alternatifs en les mettant à la disposition de l’investisseur de détail régulier », a déclaré Gupta.

Il a ajouté que les investissements alternatifs peuvent devenir une couverture contre l’inflation, car ils ne sont pas directement corrélés au marché. Les FIA peuvent également aider à générer un revenu passif, ce qui est un thème récurrent dans certaines options, sinon toutes, les actifs alternatifs. Les paiements d’intérêts peuvent vous aider après la retraite.

« Les FIA peuvent être d’excellents diversificateurs de portefeuille et aider à atténuer les risques, à générer des revenus passifs car ils offrent des rendements plus sûrs, et tous, mais certains ne sont pas fiscalement avantageux. Cependant, il faut se méfier des risques, de la réglementation et des blocages qui leur sont associés. Ils sont plus complexes que les véhicules d’investissement traditionnels. Même si les FIA ne sont pas directement liés au marché, il est crucial de surveiller les risques de marché, de crédit, de liquidité, de contrepartie et opérationnels. Chaque investissement comporte ses avantages et ses risques. Par conséquent, il devient crucial d’investir via des plateformes transparentes et pouvant vous aider à prendre des décisions éclairées », a déclaré Gupta.

Sudarshan Lodha, co-fondateur de Strata, a déclaré que les investissements alternatifs n’incluent pas les actifs qui relèvent généralement de la catégorie des actions, des obligations ou des liquidités. Ce sont des plateformes d’investissement non traditionnelles qui ne sont pas directement corrélées aux marchés et pourtant offrent une excellente source de revenus alternatifs en plus de la diversification du portefeuille.

«En raison de la pandémie et de la volatilité du marché et de l’économie, il y a eu un changement radical des sentiments des investisseurs envers les classes d’actifs alternatives. Les investisseurs recherchent maintenant des avenues d’investissement qui, avec une appréciation à long terme, offriraient également un revenu passif garanti. Alors que nous avons assisté à l’essor d’une multitude de plateformes technologiques de richesse du nouvel âge telles que les prêts P2P, la crypto-monnaie, l’investissement en actions américaines, entre autres, aujourd’hui, même les secteurs traditionnels tels que l’immobilier se réinventent et évoluent pour s’offrir en tant que une plateforme d’investissement. L’investissement fractionné en immobilier d’entreprise (CRE) est le dernier en date. Alors que le concept est bien établi aux États-Unis et au Royaume-Uni. il reprend de manière significative en Inde où il vise à démocratiser le CRE pour un public plus large dans le pays », a déclaré Lodha.

