Salarié travaillant à domicile ? Vérifiez les règles de l’impôt sur le revenu pour le dépôt électronique des RTI sur le nouveau portail

Nouveau portail de dépôt électronique pour disposer d’un logiciel gratuit de préparation de RTI avec des questions interactives pour aider les contribuables à déposer les RTI 1, 4 (en ligne et hors ligne) et ITR 2 (hors ligne) pour commencer. Image représentative

Dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu (RTI) pour les salariés pendant le travail à domicile 2021 : La saison des déclarations de revenus a commencé. Cette année, le gouvernement a lancé un nouveau portail de déclaration électronique pour faciliter la déclaration de revenus pour toutes les catégories de contribuables. En temps normal, la date limite de dépôt du RTI pour les contribuables salariés reste le 31 juillet de chaque année. Cependant, en raison de la pandémie de Covid, la date d’échéance a été prolongée au 30 septembre 2021 cette année.

Au milieu des fermetures, un grand nombre d’employés salariés travaillent à domicile. Pour ces contribuables salariés, ils doivent connaître certaines règles nécessaires. Regarde:

Formulaire n° 16 et Déclaration d’impôt sur le revenu (RTI)

Sujit Bangar, fondateur de Taxbuddy.com, a déclaré que si le revenu d’un salarié dépasse 2 50 000 roupies, il doit payer des impôts sur les revenus dépassant cette limite. Par conséquent, votre employeur déduit l’impôt sur le revenu (TDS) du salaire et des dépôts auprès du gouvernement. Les détails de ces revenus imposables, déductions et TDS sont fournis par l’employeur à un employé sous une forme spécifique connue sous le nom de formulaire 16.

Bangar a déclaré que cette année, l’employeur est tenu de délivrer le formulaire 16 aux employés avant le 15 juillet. « Il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un RTI. Vous pouvez utiliser ce formulaire pour déposer votre RTI. Les détails mentionnés dans ce formulaire selon ceux que vous avez soumis à votre employeur. Votre revenu imposable peut être supérieur ou inférieur à celui du formulaire 16, à condition que vous disposiez de preuves documentaires contre vos réclamations.

Nouveau régime fiscal vs ancien régime fiscal

A partir de ce RTI (pour l’exercice 2020-21), les contribuables ont la possibilité de choisir entre les anciens taux d’imposition et les nouveaux taux d’imposition.

Bangar a déclaré que les nouveaux taux d’imposition sont inférieurs aux anciens taux d’imposition. Cependant, si vous choisissez de nouveaux taux d’imposition, vous ne pourrez prétendre à aucune déduction fiscale pour réduire votre revenu imposable. Vous devez choisir le régime fiscal où votre impôt à payer est le plus bas. Le choix du Nouveau Régime fiscal doit être spécifiquement indiqué dans le Formulaire RTI.

Déductions spécifiques aux salariés

Il existe certaines exonérations et déductions spécifiques aux salariés.

Il s’agit de la déduction standard de 50 000 roupies, de diverses allocations telles que l’allocation d’éducation, les allocations liées aux dépenses, etc. L’allocation la plus importante est l’allocation de loyer (HRA), qui doit être calculée avec soin dans votre ITR. Les déductions sur PF, pourboire et NPS sont très importantes.

Programme de bons d’achat de SLD

Pour l’exercice 2020-21, Bangar a déclaré que le gouvernement a assoupli les règles concernant les demandes d’indemnité de voyage pour les employés salariés du gouvernement et du secteur privé. En tant qu’employé, si vous recevez une LTA dans votre salaire et que vous ne pouvez pas voyager à cause de la covid, vous pouvez toujours demander de telles exemptions en dépensant conformément au programme de bons LTC. La limite maximale d’exonération fiscale est de 36 000 roupies par personne dans la famille de l’employé ou d’un tiers du montant dépensé pour ces biens et services assujettis à la TPS, selon le moindre des deux.

Intérêts pour dépôt tardif du RTI

Cette année, la date de dépôt du RTI est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021. Cependant, si votre impôt d’auto-évaluation après avoir couvert le montant du TDS est supérieur à Rs 1 lakh, des intérêts peuvent vous être facturés pour le dépôt au-delà du 31 juillet. Par conséquent, il est préférable de déposer votre RTI avant le 31 juillet, au cas où votre impôt à payer, même après TDS, serait supérieur à 1 lakh Rs., a déclaré Bangar.

