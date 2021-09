Salazar et Gemma Triay joueront la finale contre Lucía Sáinz et Bea González

18/09/2021 à 20h28 CEST

.

Alejandra Salazar et Gemma Triay Ils s’affronteront dans la finale féminine de l’Estrella Damm Barcelona Master of padel a Lucia Sáinz et Bea González après que ceux-ci aient été classés grâce au retrait pour blessure de Majo Sánchez Alayeto lors de la demi-finale.

Joli et sa soeur Mapi n’ont pas pu continuer dans leur demi-finale quand ils ont dominé 4-3 en raison de un problème de cheville du premier qui l’empêchait de jouer à cent pour cent.

Lucía Sáinz et Bea González ont ainsi obtenu une passe douce-amère pour leur deuxième finale de la saison, dans laquelle elles se battront pour leur premier titre contre Salazar et Triay, qui seront en lutte pour le titre par septième fois dans la campagne après avoir battu Patty Llaguno et Virginia Riera par 6-3 et 6-2.