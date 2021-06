Salazar-Triay et Capra-Sánchez remportent le tournoi de Valladolid

27/06/2021 à 17h12 CEST

Alejandra Salazar Oui Gemma Triay Oui Lucho Capra Oui Maxi sanchez ont reçu le titre de Valladolid Master Caja Rural de Zamora, après avoir remporté la finale à Paula Josémaria Oui Ari Sanchez déjà Fede Chingotto Oui Juan Tello, respectivement.

Les couples féminins ont ouvert la dernière journée de ce tournoi, avec un sérieux absolu de la part de Salazar et Triay, qui ont rompu le service de leurs rivaux lors du quatrième match, pour acquérir un avantage qui leur donnerait confiance et sécurité sur le court (3 – 1).

Les deux sont sortis très forts et agressifs, à l’attaque, montant au filet et soumettant Joseph Marie Oui Sanchez sous une forte pression dès le début et, même s’ils se sont défendus bec et ongles, et ont présenté une rude bataille, ils n’ont pas pu empêcher la paire adverse de remporter le premier set 6-3.

La confiance affichée en demi-finale par Joseph Marie Oui Ari Sanchez disparu en finale, car ils ne pouvaient pratiquement se consacrer qu’à se défendre contre la pression imposée par Salazar Oui Triay, qui ont profité de la vitesse de la piste et ont pris le jeu sur leurs terres, avec une grande solvabilité.

La tension était perceptible, et beaucoup, dans Paula Josémaria, mais aussi dans Ari Sanchez, bien qu’ils soient plus vétérans dans ces luttes, et cela a entraîné de nombreuses erreurs directes, dont les Catalans et Madrid ont profité pour clore l’affrontement avec un puissant 6-2 et ajouter un titre à leur palmarès.

Domaine champion

Dans la finale messieurs, il y avait aussi un couple dominant : celui formé par le “requin” Maxi sanchez et un exceptionnel Lucho Capra, qui a donné tout un récital défensif, à grands coups, qui a encouragé son partenaire dans les moments les plus compliqués, bien qu’ils n’aient pas eu à trop souffrir.

En fait, ils ont pris l’initiative dans le score après avoir ajouté un 3-0 et brisé le service de Chingotto, avec Maxi sanchez très solide dans le filet et avec une pression à laquelle ils ont soumis les rivaux, ce qui leur a permis de contrôler le jeu, car ils ont causé de nombreuses fautes directes dans ceux-ci.

Ainsi, en 36 minutes, ils avaient remporté le premier set 6-3, mais devant eux ils avaient un couple qui a fait un super tournoi, et ils étaient conscients qu’ils devaient maintenir le niveau s’ils ne voulaient pas de surprises. Tello Oui Chingotto combattu, essayant de déployer toutes leurs armes, avec le coup de poing de Tello et la sécurité de Chingotto sur la piste.

Mais, bien qu’ils en aient profité, après avoir rompu le service de Capra, ils ont été une nouvelle fois submergés par le grand jeu réalisé par le joueur de Quilmes, installé à Madrid après de nombreuses années à Valladolid, et l’ancienneté de Maxi Sánchez, pour finir par perdre, également, au deuxième tour, 6-4.

Il s’agit du deuxième titre du circuit World Padel Tour pour Alejandra Salazar Oui Gemma Triay, et le premier pour Lucho Capra Oui Maxi sanchez, un couple récemment créé mais qui donnera beaucoup à dire après le brillant tournoi qu’ils ont terminé à Valladolid.