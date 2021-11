Sale boulot : la peur des germes rend les travailleurs méfiants vis-à-vis du QG

Les employeurs s’inquiétaient déjà de la menace posée par la hausse des taux d’épuisement professionnel et de la soi-disant grande démission, sont désormais confrontés à des problèmes de santé et de bien-être qui se propagent rapidement parmi les travailleurs, selon une nouvelle étude.

De nouvelles données mondiales de NTT suggèrent que seulement 38% des employés pensent que leur employeur valorise pleinement leur santé et leur bien-être. Et une récente étude britannique réalisée par l’innovateur en matière d’hygiène durable, Kastus, a révélé que les trois quarts du personnel (78 %) sont sérieusement préoccupés par l’environnement du bureau. Seulement 16% des travailleurs qui ne sont pas encore retournés au bureau sont pleinement confiants quant à leur santé et leur sécurité au bureau. La pandémie a peut-être accru les attentes des travailleurs envers leurs gestionnaires.

Non résolues, cependant, ces nervosités pourraient rapidement se transformer en de graves problèmes pour le QG. La psychologue agréée Heidi Watson a déclaré : « 94 % des travailleurs sont stressés et 78 % disent que la pandémie a affecté leur santé mentale. Et des recherches récentes de psychologues étudiant les effets de la pandémie sur les travailleurs ont révélé que, si les problèmes de sécurité physique ne sont pas résolus, en particulier dans le contexte du retour au bureau après les fermetures, les employés sont déconnectés du travail et les performances chutent.

Auparavant, les travailleurs pouvaient simplement être préoccupés par l’observation occasionnelle d’une souris au bureau ou par un yaourt très moisi dans le réfrigérateur, mais les problèmes de sécurité liés à l’hygiène provoquent une réelle anxiété parmi le personnel. 79 % des personnes interrogées dans le rapport « Safe at Work » de Kastus ont déclaré que la menace d’une mauvaise hygiène et le risque d’exposition au COVID-19 augmenteraient considérablement les niveaux de stress au travail. Et la majorité (72 %) n’avaient pas confiance en leur employeur pour sécuriser leur lieu de travail face au COVID. Avec de nombreux gestionnaires mettant déjà en œuvre de nombreuses mesures de sécurité accrues, il semble qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que la majorité du personnel ne se sente rassuré.

Darragh O’Connor, vice-président du marketing mondial chez Kastus, a déclaré : « Il ressort clairement de la recherche que les gens sont toujours préoccupés par le risque d’attraper des virus à partir d’espaces partagés. De plus, ils s’attendent à ce que leurs employeurs montrent qu’ils se soucient d’eux et investissent dans les meilleures défenses d’hygiène possibles. »