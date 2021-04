Salerm Puente Genil et Ceuta se partagent les points après leur match nul 1-1

14 avr.2021 à 22:09 CEST

le Salerm Puente Genil et le Ceuta à égalité à un lors du match organisé ce mercredi Stade municipal Manuel Polinario. le Salerm Puente Genil voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Xerez Deportivo. Du côté des visiteurs, le Ceuta Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à San Roque Lepe lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en sixième position, tandis que le Ceuta il est arrivé à la cinquième place à la fin du duel.

En première période, aucune des deux équipes n’a eu raison face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

En seconde période, la chance est venue pour lui Salerm Puente Genil, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Canty à 74 minutes. Lié le Ceuta au moyen d’un but dans son propre but de Carmona juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89, mettant fin à l’affrontement avec le score de 1-1.

Le technicien de la Salerm Puente Genil, Diego Caro, a donné accès au champ à Canty, Carmona, Allemand Oui Ezequiel remplacer Sauver Vegas, Joseca, Jorge Oui Christian, tandis que de la part du Ceuta, José Juan Romero remplacé David Castro, Isoler, David leon Oui Chakir pour Me le, Misffut, Ismael Oui Hinojosa.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, l’un d’eux au Salerm Puente Genil (Ivan Henares) et deux à Ceuta (Casquette Oui Alexandre).

Pour le moment, le Salerm Puente Genil il lui reste 34 points et le Ceuta avec 33 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Xerez, Pendant ce temps, il Ceuta jouera contre lui Lucena City.

Fiche techniqueSalerm Puente Genil:Cristian, Siles, Cano, Joseca (Carmona, min.49), Edu Chia, Ruiz, Jorge (Germán, min.71), Christian (Ezequiel, min.75), Iván Henares, Chenkam et Salva Vegas (Canty, min. 46)Ceuta:Isi Jareño, Víctor González, Capa, Jaime Morales, Benji, Jalid, Hinojosa (Chakir, min 89), Misffut (Aisar, min 77), Ismael (David León, min 89), Reina et Melo (David Castro, min.76)Stade:Stade municipal Manuel PolinarioButs:Canty (1-0, min.74) et Carmona (1-1, min.89)