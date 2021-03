Salerm Puente Genil prend les trois points contre Ciudad de Lucena (0-1)

28/03/2021 à 21:07 CEST

Le Salerm Puente Genil a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le Lucena City, qui s’est imposé 0-1 ce dimanche dans la Stade de la ville de Lucena. Le Lucena City Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 dans le dernier duel joué contre le Gerena. Pour sa part, le Salerm Puente Genil a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre La Palma CF. Grâce à ce résultat, l’équipe pontanaise est quatrième, tandis que la Lucena City il est deuxième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Pontanese, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Ezequiel à 78 minutes, terminant ainsi le match avec le score de 0-1.

Le technicien de la Lucena City, Dimas Carrasco, a donné accès au champ à Alvaro Perez, Toni Perez, Roldan Oui Rose remplacer Victor Morillo, Marcos Pérez, Image de balise Mario Ruiz Oui Salvi, tandis que du côté du Salerm Puente Genil, Diego Caro remplacé Canty, Ivan Henares Oui George pour Chenkam, Ezequiel Oui Chat.

Dans le duel, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Nacho Oui Image de balise Mario Ruiz.

Avec 30 points, l’équipe de Diego Caro se situait à la quatrième place du tableau, avec une position d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF, tandis que l’équipe dirigée par Dimas Carrasco il a été placé en deuxième position avec 37 points, en position d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF, en fin de partie.

Le prochain engagement de la première phase de la troisième division pour le Lucena City est contre La Palma CF, Pendant ce temps, il Salerm Puente Genil fera face au Séville C.

Fiche techniqueVille de Lucena:Álex Lázaro, Salvi (Rosa, min 83), Pablo Gallardo, Víctor Morillo (Álvaro Pérez, min 63), Marcos Pérez (Toni Pérez, min 63), Adrian Ruiz, Mario Ruiz (Roldán, min 83), Nacho, Alan, Juan Delgado et MichaelSalerm Puente Genil:Cristian, Edu Chia, Núñez, Ruiz, Carmona, Salva Vegas, Chenkam (Canty, min.71), Migue García, Siles, Gato (Jorge, min.91) et Ezequiel (Iván Henares, min.86)Stade:Stade de la ville de LucenaButs:Ezequiel (0-1, min. 78)