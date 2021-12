Salernitana-Inter : le leader ne veut pas de problèmes

Avec le leadership entre vos mains, L’Inter Milan appelle à ne pas avoir de revers lors de sa visite aujourd’hui contre Salernitana, dernier de la Serie A.

Toute glissade laissera les Simone Inzaghi très exposés dans leur état, alors seul le triomphe les assurera de continuer une semaine de plus au commandement de la table.

L’équipe ‘Nerazzurri’ vient de remporter une belle victoire contre Cagliari et, en plus, de certifier une séquence de cinq matchs consécutifs avec la victoire. Ce ne sera pas à Salerne où ils voudront laisser le fil de leurs triomphes.

Alexis Sánchez sera l’un de ceux choisis pour cette tâche. L’attaquant chilien vient de marquer et d’assister, en plein milieu des rumeurs sur son possible retour à Barcelone. A ses côtés, les clés du but seront également entre les mains de Lautaro Martínez, avec Dzeko en attente sur le banc.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Salerne : Béléc ; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri ; Kechrida, Kastanos, Obi, Coulibaly ; Ribéry ; Nwankwo.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic ; Martinez, Alexis Sánchez.

Heure: 20h45.