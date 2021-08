Salesforce lance son propre service de streaming

Salesforce va au-delà du logiciel CRM car la société a annoncé qu’elle lancera son propre service de streaming qui proposera du contenu en direct et à la demande pour chaque rôle, secteur et secteur d’activité, le tout en un seul endroit.

Le nouveau service de streaming, appelé Salesforce+, arrivera juste à temps pour la conférence annuelle Dreamforce de quatre jours de l’entreprise qui se tiendra en personne au Moscone Center de San Francisco en septembre, bien qu’il soit également diffusé en ligne sous forme d’événement virtuel.

Tout comme avec d’autres services de streaming, Salesforce+ sera rempli de contenu comprenant des expériences en direct, des séries originales, des podcasts et d’autres programmes.

Présidente et CMO de Salesforce, Sarah Franklin a expliqué dans un communiqué de presse comment les expériences de l’entreprise pendant la pandémie ont conduit à la création de son nouveau service de streaming, en déclarant :

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons dû réinventer la façon de réussir dans le nouveau monde axé sur le numérique. Nous avons repensé nos événements, en les déplaçant vers des expériences de marque entièrement numériques et en introduisant un nouveau contenu pertinent et original. Nous ne sommes pas Tout comme des marques comme Disney, Netflix et Peloton l’ont fait avec les services de streaming pour les consommateurs, Salesforce+ fournit une plate-forme multimédia professionnelle toujours active qui crée des relations de confiance avec les clients et un sentiment d’appartenance. pour le monde des affaires.”

Force de vente+

Avant le lancement de son nouveau service de streaming, Salesforce Studios s’est employé à constituer une équipe d’écrivains, d’éditeurs, de réalisateurs et de producteurs pour apporter une nouvelle programmation originale à Salesforce+.

Jusqu’à présent, la gamme actuelle de Salesforce + comprend un programme hebdomadaire détaillant comment les chefs d’entreprise ont géré la pandémie appelé “Leading Through Change”, une série qui présente certains des spécialistes du marketing les plus innovants au monde d’IBM, Levi’s et d’autres sociétés appelées “Connections”, un programme sur les PDG et leurs histoires appelées « The Inflection Point », une série de conseils de carrière intitulée « Boss Talks » et une série de vidéos abrégées intitulée « Simply Put ».

Cependant, dans les mois à venir, Salesforce+ lancera encore plus de contenu original mettant en vedette des leaders dans des domaines tels que les ventes et les services, ainsi qu’une nouvelle série sur la façon dont les pionniers se requalifient pour trouver de nouvelles opportunités de carrière.

Nous en saurons probablement plus sur le nouveau service de streaming de Salesforce avant Dreamforce 2021, qui devrait avoir lieu du 21 au 23 septembre.