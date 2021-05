Saliva dévoile un documentaire détaillant sa carrière d’un quart de siècle

En conjonction avec la sortie de “Tous les vingt ans”, un EP célébrant les 20 ans de SALIVEles débuts majeurs du label, “Toutes les six secondes”, le groupe a publié un court documentaire détaillant son parcours de 25 ans.

“Nous avons senti que ce serait cool de donner aux fans un petit aperçu derrière le rideau de l’histoire de SALIVE, pour ainsi dire, “dit le guitariste Wayne Swinny.

Ajoute le batteur Paul Crosby: “Vingt ans, c’est il y a longtemps, mais je m’en souviens encore comme si c’était hier. Faire ce documentaire m’a rappelé des moments vraiment magiques.”

À un peu moins de 20 minutes, le killDevil Films-production d’encapsules documentaires SALIVEcarrière d’un quart de siècle, de sa formation à Memphis en 1996 à sa renommée avec “Toutes les six secondes” et l’ajout du chanteur Bobby Amaru après le départ de Josey Scott il y a une décennie. Le film comprend également une apparition du producteur Bob Marlette, qui raconte son travail avec SALIVE au “Toutes les six secondes”.

“Ma décennie dans le groupe a été un grand chapitre de ma vie,” Dit Amaru. “Ce documentaire était quelque chose que nous voulions faire pour que les fans aient un aperçu de l’intérieur car sans eux, SALIVE n’existe pas. le ‘Toutes les six secondes’ record a porté ce groupe pendant 20 ans et plus. C’est spécial! “

“Tous les vingt ans” sortira le 7 mai via Megaforce.

“Tous les vingt ans” liste des pistes:

01. Votre maladie (Version 2021)



02. Cliquez sur Click Boom (Version 2021)



03. Après moi (Version 2021)



04. Supérieur / Inférieur à (Version 2021)



05. Chasseur d’espions (Version 2021)



06. Spoonman (Version 2021)

Formé à Memphis en 1996, SALIVE a sorti un premier album éponyme l’année suivante. Après avoir vendu 10000 exemplaires de l’album auto-sorti, Registres de l’île a pris note du groupe. “Toutes les six secondes” et ses singles à succès, le Grammy-nommé “Votre maladie” et “Cliquez sur Click Boom”, catapulté SALIVE dans le courant dominant et est maintenant certifié double platine.

Il y a deux mois, il a été annoncé que SALIVE avait abandonné son plan annoncé précédemment pour se réunir avec Scott.

Scott a annoncé la nouvelle de son retour à SALIVE en octobre 2019 lors d’une apparition sur “La décharge du matin”, un podcast hébergé par “The Big Mad Morning Show” à Tulsa, Oklahoma. À l’époque, Josey a dit qu’il voulait se réunir avec SALIVE et “écrire un disque dur à cuire”.

SALIVE guitariste Wayne Swinny adressé Scottle statut du groupe lors d’un entretien en mars 2021 avec Fusion de Detroit WRIF station de radio. Demandé s’il y a encore des plans pour Josey se réunir avec SALIVE pour un éventuel album et / ou une tournée, Wayne a déclaré: “Il y a eu des discussions préliminaires, mais cela n’a jamais vraiment démarré. Nous devions simplement faire des plans et maintenir ce train en marche, pour ainsi dire. Cela n’avait pas de sens pour moi d’arrêter ce que nous faisions.” Parce que cette unité, nous sommes ensemble, ça fait presque 10 ans maintenant, avec Policier dans le groupe. Brad est venu peu de temps après. Nous sommes serrés. Nous nous entendons. C’est une machine bien huilée. Nous avons une équipe formidable, un excellent chauffeur de bus. Cela jetterait une clé de singe dans le réel SALIVE. “

SALIVE est:

Bobby Amaru – voix



Wayne Swinny – guitare



Paul Crosby – tambours



Brad Stewart – basse



