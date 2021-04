Saliva lance la version 2021 de la simple flèche en un clic classique

SALIVE a sorti le deuxième single, “Cliquez sur Click Boom”, de “Tous les vingt ans”, un EP avec réenregistré SALIVE classiques avec chanteur actuel Bobby Amaru pour commémorer le 20e anniversaire des débuts du grand label du groupe, “Toutes les six secondes”.

“Réenregistrement ‘Cliquez sur Click Boom’ était beaucoup plus facile que l’enregistrement original car nous avions déjà le plan établi pour nous », déclare le guitariste et membre fondateur Wayne Swinny. “Il n’était pas nécessaire de modifier quoi que ce soit parce que l’original contenait tous les bons morceaux aux bons endroits. Nous avons simplement utilisé les progrès de la technologie moderne pour améliorer la chanson sur le plan sonore.”

“Cliquez sur Click Boom”, disponible dès maintenant via les fournisseurs de musique numérique, reste l’une des pistes les plus populaires de SALIVEalbum révolutionnaire de 2001.

“Je pense que la combinaison de plusieurs genres musicaux a grandement contribué à la popularité de ‘Cliquez sur Click Boom’, ” Swinny dit. “Producteur Bob Marlette a pris une chanson qui était une chanson rock cool et intéressante et l’a transformée de manière magistrale en un morceau de musique qui a résisté à l’épreuve du temps pendant deux décennies et continuera de le faire dans le futur. “

“Tous les vingt ans” sortira le 7 mai via Megaforce.

«Au cours des 10 années que je suis avec le groupe, j’ai réalisé à quel point notre base de fans est vraiment forte», dit Amaru. «Je voulais faire quelque chose pour que les fans m’embrassent à bras ouverts. Les fans m’ont demandé tout le temps si nous avions déjà pensé à enregistrer certains des vieux succès avec ma voix. J’ai suffisamment chanté ces chansons pour qu’elles soient devenues une chapitre important de ma vie. Quoi de mieux que de faire revivre cet album avec un EP pour marquer le 20e anniversaire? Les gens de ma génération et tout autour ont secoué ces morceaux avant et continueront de le faire. ‘Toutes les six secondes’ amené SALIVE succès abondant et nous en sommes tous reconnaissants. “

“Tous les vingt ans” liste des pistes:

01. Votre maladie (Version 2021)



02. Cliquez sur Click Boom (Version 2021)



03. Après moi (Version 2021)



04. Supérieur / Inférieur à (Version 2021)



05. Chasseur d’espions (Version 2021)



06. Spoonman (Version 2021)

Formé à Memphis en 1996, SALIVE a sorti un premier album éponyme l’année suivante. Après avoir vendu 10000 exemplaires de l’album auto-sorti, Registres de l’île a pris note du groupe. “Toutes les six secondes” et ses singles à succès, le Grammy-nommé “Votre maladie” et “Cliquez sur Click Boom”, catapulté SALIVE dans le courant dominant et est maintenant certifié double platine.

Après près de 15 ans, SALIVE s’est séparé du chanteur Josey Scott. En 2011, Bobby Amaru est intervenu pour remplir le rouleau, infusant SALIVE avec un sang neuf, un esprit et une énergie similaires à ceux qui ont lancé la carrière du groupe une décennie plus tôt. Du métal moderne au hard rock, SALIVE continue d’écrire des chansons hymnes face à face et de gagner les fans à travers des tournées à travers le monde avec les plus grands noms du rock et des apparitions sur les principales scènes d’innombrables festivals et des rallyes de motos les plus connus.

SALIVE est:

Bobby Amaru – voix



Wayne Swinny – guitare



Paul Crosby – tambours



Brad Stewart – basse



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).