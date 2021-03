Saliva Retrouvailles avec la chanteuse originale Josey Scott «  ne va pas arriver  »

SALIVE a abandonné son plan annoncé précédemment pour retrouver le leader du groupe d’origine Josey Scott.

Scott la gauche SALIVE à la fin de 2011, après 15 ans avec le groupe, aurait poursuivi une carrière de musique chrétienne en solo. Il a été rapidement remplacé par Bobby Amaru, qui peut être entendu sur SALIVEles quatre dernières versions de: « In It To Win It » (2013), « Se soulever » (2014), « Amour, mensonges et thérapie » (2016) et « 10 vies » (2018).

Scott a annoncé la nouvelle de son retour à SALIVE en octobre 2019 lors d’une apparition sur « La décharge du matin », un podcast hébergé par « The Big Mad Morning Show » à Tulsa, Oklahoma. À l’époque, Josey a dit qu’il voulait se réunir avec SALIVE et « écrire un disque dur à cuire ».

SALIVE guitariste Wayne Swinny adressé Scottle statut du groupe lors d’une nouvelle interview avec Fusion de Detroit WRIF station de radio. Demandé s’il y a encore des plans pour Josey se réunir avec SALIVE pour un éventuel album et / ou une tournée, Wayne dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous faisions partie de la conversation. Après Josey fait son annonce, il y avait quelques SMS en cours. J’ai parlé à [former SALIVA guitarist] Chris [D’Abaldo] une fois. Mais le problème est que nous avons déjà un peu SALIVE. Le problème avec le spectacle de réunion est que dois-je faire? Arrêtez le bus et dites: « Très bien, Policier, Brad [Stewart, bass], sortez, mec, dans la chambre d’hôtel pour quelques [months]». Cela n’avait tout simplement pas de sens du point de vue commercial. Il y a eu des discussions préliminaires, mais cela n’a jamais vraiment démarré. Nous devions simplement faire des plans et maintenir ce train en marche, pour ainsi dire. Cela n’avait aucun sens pour moi d’arrêter ce que nous faisions. Parce que cette unité, nous sommes ensemble, ça fait presque 10 ans maintenant, avec Policier dans le groupe. Brad est venu peu de temps après. Nous sommes serrés. Nous nous entendons. C’est une machine bien huilée. Nous avons une équipe formidable, un excellent chauffeur de bus. Cela jetterait une clé de singe dans le réel SALIVE. «

Il a continué: « Policier m’a poussé et a dit: «Tu sais quoi, mec? Si vous voulez le faire, faites-le. Au moins parler à [Josey] à ce sujet et vérifiez-le. J’ai fait. Mais aucun business plan n’a été élaboré. C’était l’un de ceux-là – cela semblait être une idée impulsive, mais cela ne s’est pas produit. Ça n’arrivera pas. «

Selon Swinny, même s’il y a eu quelques discussions initiales sur un SALIVE retrouvailles avec Josey, il n’y a pas eu de suivi pour s’assurer que le plan était exécuté.

« Si tu veux faire quelque chose, fais-le, » Wayne m’a dit. « Mais vous ne pouvez pas simplement en parler et que cela se produise comme par magie. Il y a du travail, il y a de la planification, il y a des choses qui entrent dedans, et rien de tout cela n’a été fait assez tôt pour réussir.

« Ouais, il y a eu une réponse des fans, disant: ‘Wow, ouais, ça pourrait être cool.’ Mais il n’y avait pas assez de vapeur pour décoller », a-t-il expliqué. «Toutes les choses préliminaires se sont en quelque sorte mises en place, et ça n’a pas gêné.

« Cela n’a tout simplement pas de sens d’arrêter ce que nous [the current lineup of SALIVA] faisais et faisais ça, parce que tu as de l’élan, nous avons un groove en cours, le live serré du groupe. Je n’avais pas le sentiment que nous devions abandonner cela ou nous reposer. «

En février 2020, il a été annoncé que SALIVE ferait équipe avec POWERMAN 5000, ADEMA et DÉFAUT pour une série de spectacles d’été 2020 surnommés le «Nu-Metal Revival 2020» tour. Peu de temps après, Scott a révélé dans une interview qu’il ne participerait pas au trek. (Les spectacles ont finalement été annulés en raison de la pandémie.) Au cours de la même conversation, Josey a dit qu’il voulait écrire de la nouvelle musique avec D’Abaldo et Swinny. « Ils sont en quelque sorte le noyau originel de ce SALIVE avait à offrir, je crois, » Scott expliqué. Le chanteur a également exprimé son intérêt pour la sortie d’une nouvelle musique pour coïncider avec le 20e anniversaire de SALIVEdeuxième album de 2001 « Toutes les six secondes ». Pour ce qui est de SALIVEla programmation de la tournée des retrouvailles, Josey dit que Tosha Jones s’asseoirait derrière les tambours alors qu’il était ancien BREAKING BENJAMIN membre Mark Klepaski jouerait probablement de la basse.

SALIVE a sorti six albums avec Scott et goûté au succès platine et un Grammy nomination pour son premier grand succès, « Votre maladie ».

SALIVE fêtera le vingtième anniversaire de ses débuts de grande marque, « Toutes les six secondes », avec un projet spécial appelé « Tous les vingt ans », un EP de chansons classiques réenregistrées avec Amaru, le 7 mai via Megaforce.