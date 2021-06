Salle d’audience de la reine à Buckingham Palace – Détails cachés que vous avez peut-être manqués | Royale | Nouvelles

23/06/2021 à 21:21 CEST . Les Munichois déployés ce mercredi couleurs arc-en-ciel dans diverses parties de la ville et ils ont montré quelques drapeaux, pas beaucoup, dans le Tribunes du stade Allianz Arena en signe de solidarité avec le collectif LGTB en Hongrie. Le but et capitaine de l’équipe allemande, Manuel Neuer, porté à nouveau […] More