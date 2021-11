Salle de retraite chic du POD, restaurant pour autocars, salle d’attente et plus encore ! Indian Railways a lancé plusieurs installations modernes

Indian Railways a lancé plusieurs installations.

En ajoutant des équipements, en augmentant les installations pour le confort et la commodité des passagers des chemins de fer indiens, le ministre d’État de l’Union pour les chemins de fer indiens, les charbons et les mines, Raosaheb Dadarao Patil Danve a inauguré et dédié à la nation plusieurs projets, notamment la reconstruction de la route Frere sur le pont, le retrait du concept « POD » Chambre à la gare centrale de Mumbai, système de surveillance intégré dans la banlieue de Mumbai, bureau des griefs publics ferroviaires à Churchgate, FOB, escaliers mécaniques et ascenseurs dans la section suburbaine, plate-forme domestique aux gares d’Ambernath et de Kopar, restaurant d’autocars au terminus Chhatrapati Shivaji Maharaj, blocs sanitaires à Borivali , gares GTB Nagar et Lokmanya Tilak Terminus. Voici quelques-uns des principaux avantages des projets ferroviaires nouvellement lancés :

Sécurité accrue ainsi que commodité pour les usagers de la routeSécurité accrue pour les passagers ferroviairesFacilité d’hébergement abordable, pratique et moderne à la gare pour les passagersUn bureau public des griefs à la gare de Churchgate pour résoudre les problèmes et les griefs des passagers ferroviairesFaciliter la facilité de déplacement des navetteursAscenseurs et escalators pour améliorer accessibilité pour les Divyangjans et les personnes âgéesSalle d’attente entièrement climatisée avec des installations modernes ainsi qu’une ambiance esthétiqueMeilleure commodité pour les navetteurs ferroviaires

Selon le transporteur national, la nouvelle salle de retraite conceptuelle « POD » à la gare centrale de Mumbai se compose d’un inventaire total de 48 pods, comprenant trois catégories, à savoir 30 pods classiques, sept dames uniquement, 10 pods privés ainsi qu’un pour les personnes aux capacités différentes également. Alors que les pods classiques et les pods réservés aux femmes pourront accueillir confortablement une personne, le pod privé disposera également d’un espace privé dans la pièce, tandis que la chambre pour personnes à mobilité réduite pourra accueillir confortablement deux personnes avec un espace pour la libre circulation du fauteuil roulant.

Tandis que la salle d’attente a été équipée de fonctionnalités modernes comme une salle d’attente entièrement climatisée avec une ambiance esthétique, des fauteuils inclinables, des ensembles de canapés rembourrés, des points de recharge mobiles et des installations de thé et de rafraîchissement, des toilettes séparées séparées pour les femmes et les hommes, etc.

