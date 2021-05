Salles d’outils des MPME: les revenus, le nombre de stagiaires formés, les unités assistées tombent au plus bas pour FY21 en six ans

En août 2020, le ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait déclaré que 15 nouvelles salles d’outils étaient en cours de création, ainsi que la modernisation des 18 centres de ce type existants pour aider les MPME.

Compétence, travail, talent pour les MPME: Le chiffre d’affaires combiné de 18 salles d’outils ou centres technologiques MPME – gérés par le ministère des MPME à travers le pays – au cours de l’exercice 2020-2021 a été le plus bas des six derniers exercices. Selon les données gouvernementales disponibles, les salles d’outils ont généré un revenu de Rs 195 crore en FY21 au milieu de Covid contre Rs 351 crore en FY20 et Rs 268 crore en FY16. De même, le nombre total de stagiaires formés dans ces salles d’outillage et le nombre total d’unités MPME assistées étaient également les plus faibles au cours de l’exercice 21. Alors que 1,33 lakh stagiaires ont été formés en FY21 contre 2,73 lakh en FY20 et 1,78 lakh en FY16, le nombre d’unités assistées s’élevait à 27.831 en FY21, à savoir 43.762 en FY20 et 36.156 en FY16, selon les données.

Les commentaires du ministère des MPME pour cette histoire n’étaient pas immédiatement disponibles.

Source: Tableau de bord MSME, ministère des MPME

«S’il y a des pertes d’emplois dans mon entreprise, pour qui allez-vous vous former? Vous réduirez le nombre de personnes à former. Ainsi, mon exigence de personnes elle-même diminuera. Qui viendra vous voir pour une formation s’ils ne trouvent pas d’emploi ou si les entreprises ne veulent pas de personnes? Covid est également l’une des principales raisons de cette baisse », a déclaré Vijay Kalantri, président de l’Association indienne des industries (AIAI) et président du MVIRDC World Trade Center de Mumbai à Financial Express Online.

Les salles d’outillage fournissent un outillage de précision ainsi que de nouvelles technologies telles que la CAO / FAO, l’usinage CNC pour l’outillage, le traitement thermique sous vide, le prototypage rapide, etc. en plus de fournir une main-d’œuvre qualifiée. Les centres existants s’adressent à des marchés tels que la chaussure, la conception et la fabrication de systèmes électroniques (ESDM), l’aérospatiale, les pièces automobiles, les articles de sport, le verre, les parfums et les arômes, etc. situés dans des villes et villages, y compris à Bhubaneswar, Jamshedpur, Kolkata, Ahmedabad , Ludhiana, Chennai, Bhopal, Bengaluru, Pudi, Rohtak, Guwahati, etc.

Lire aussi: L’exode des travailleurs migrants induit par Covid 2.0 ne reflétera probablement pas le mouvement de l’année dernière pour les MPME, autres: experts

Surtout, le nombre de stagiaires formés au cours de l’exercice 21 avait dépassé l’objectif de 1,7 lakh de stagiaires fixé par le gouvernement. Pour l’exercice 20 également, le nombre de stagiaires formés était supérieur à 2,69 lakh de stagiaires ciblés à former, tandis que pour les autres exercices, les salles d’outils n’avaient pas atteint l’objectif fixé, selon les données disponibles sur le tableau de bord des MPME.

En août 2020, le ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait déclaré que 15 nouvelles salles d’outillage étaient en cours de création ainsi que la modernisation des 18 centres de ce type existants pour aider les MPME dans leur mise à niveau technique et également pour créer la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour faire de l’Inde un centre de fabrication. Cependant, le gouvernement a par la suite cherché à louer ces centres à des institutions d’ingénierie pour une formation pratique des jeunes à la recherche et à l’innovation.

«Nous avons déjà de nombreux centres technologiques dans le pays et jusqu’à présent, nous y avons investi 6 000 crores de roupies. Mais maintenant, nous prévoyons de donner des centres de technologie en location à des collèges d’ingénieurs, des IIT, des collèges polytechniques et des associations industrielles pour qu’ils comprennent exactement quelle formation pratique est nécessaire dans ce domaine. Nous devons développer des produits, des designs et c’est le besoin de l’heure », avait déclaré Gadkari en décembre lors d’un webinaire organisé par une alliance d’organisations pro-entrepreneuriat – Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME).

