Sally Ann Howes, star de « Chitty Chitty Bang Bang », décédée à 91 ans

L’actrice Sally Ann Howes, mieux connue pour son rôle de Truly Scrumptious dans le film musical de 1968 Chitty Chitty Bang Bang aux côtés de Dick Van Dyke, est décédée. Howes est décédé dimanche à l’âge de 91 ans dans un hôpital de Palm Beach Gardens, en Floride, selon le New York Times. Sa cause de décès n’a pas été annoncée.

Née en 1930 à Londres, Howes était la fille du comédien populaire Bobby Howes et de l’actrice et chanteuse Patricia Malone, découvrant très tôt l’industrie du divertissement. Alors qu’elle n’avait que 12 ans, Howes a joué dans son premier film, le film de 1943 Thursday’s Child. La carrière de Howes se poursuivra tout au long de son enfance alors qu’elle a joué dans des films, des émissions de télévision et sur scène, notamment Anna Karenina de 1948 aux côtés de Vivien Leigh et Dead of Night de 1945 aux côtés de Michael Redgrave.

Tout au long de sa carrière, Howes s’est fait connaître pour ses rôles dans What Makes Sammy Run ? et Brigadoon, entre autres, mais le rôle de l’inventeur veuf décalé dans Chitty Chitty Bang Bang est ce qui a fait d’elle un nom connu. Elle continuerait à se produire à la Maison Blanche pour trois présidents – les présidents Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson.

En 1958, Howes déménage à New York après avoir épousé le compositeur Richard Adler, où elle fera ses débuts à Broadway dans My Fair Lady dans le rôle d’Eliza Doolittle, remplaçant la star originale Julie Andrews. Dans les années à venir, Howes apparaîtrait dans des rôles à la télévision et au cinéma, notamment Mission : Impossible et une production de tournée britannique de The King and I.

Howes a précédemment rappelé ses méthodes d’acteur au Sunday Times. « Quand je faisais la transition d’actrice enfant à adulte », a-t-elle expliqué, « j’ai auditionné pour un rôle et on m’a demandé si je fumais. Naturellement, j’ai dit oui. Mon père m’avait appris cela bien avant cela lorsqu’un directeur de casting m’a demandé si vous pouviez faire quelque chose, vous disiez immédiatement oui, et si vous ne pouviez pas, vous appreniez très vite. En tout cas, j’ai appris à fumer pour ce rôle et quand je l’ai fini, j’ai arrêté.

En 2012, Howes est revenue sur sa carrière lors d’une croisière Turner Classic Movies qui montrait Chitty Chitty Bang Bang. « Au moment où vous atteignez 45 ans – maintenant c’est 55 ans – votre carrière change », a-t-elle déclaré, selon le Times. « Vous devez tout repenser et vous devez vous adapter. J’en ai toujours été conscient à cause des gens avec qui j’ai grandi. Nous avons vu des carrières monter et descendre et être tuées. » Elle a poursuivi: « Je ne me suis jamais préparée à quoi que ce soit. J’ai toujours sauté dans l’autre, et donc ça a été une carrière étrange. J’ai aimé expérimenter. »