Sally Dynevor de Corrie souhaite un joyeux anniversaire à sa fille Phoebe Dynevor ⋆ .

La star de Bridgerton a célébré son anniversaire ce week-end (Photo: Netflix / Instagram / @ sallydynevor)

La star de Coronation Street, Sally Dynevor, a souhaité à sa fille vedette de Bridgerton, Phoebe Dynevor, un joyeux anniversaire avec un message Instagram sincère.

Le samedi 17 avril, Phoebe, surtout connue pour avoir joué Daphne Bridgerton dans le drame à succès de la période Netflix, a célébré son 26e anniversaire.

Après avoir reçu des messages de célébration des fans, l’acteur a partagé une photo sur son histoire Instagram d’elle-même avec ce qui semble être une souris sur son épaule, en écrivant dans la légende: “ Merci pour tout l’amour d’anniversaire !!! ”

La mère de Phoebe, Sally, qui joue Sally Metcalfe (anciennement Webster) sur Corrie depuis 1986, a publié une photo en noir et blanc en l’honneur de sa fille, les montrant en train de s’embrasser étroitement.

«Joyeux anniversaire Phoebe. Je t’aime tellement xxx @phoebedynevor ”, a-t-elle écrit dans la légende.

Plusieurs personnes ont envoyé plus de bons vœux à Phoebe dans les commentaires, avec une personne écrivant: “ Quelle photo magnifique. ”

“ Je peux ressentir l’amour ”, a déclaré un utilisateur d’Instagram en réponse à la photo.

«Joyeux anniversaire fille Phoebe. Je vous souhaite santé, bonheur, succès et prospérité ”, a commenté un autre fan.

Après sa performance dans Bridgerton, très acclamée, Phoebe a reçu des nominations pour un Satellite Award et un Screen Actors Guild Award.

Des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles elle aurait peut-être commencé à sortir avec la star de Saturday Night Live, Pete Davidson, les deux hommes se seraient “ entendus ”.

En février, Sally a exprimé sa gratitude envers le NHS après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus.

«Merci beaucoup à notre NHS. J’ai eu mon vaccin et je suis très reconnaissant. Merci pour tout ce que vous faites ”, a-t-elle tweeté.

Sally, 57 ans, est mariée à son mari, le scénariste Tim Dynevor, depuis 1995.

Le couple a trois enfants ensemble.

