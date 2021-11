Sally Solomon sur ‘3rd Rock From The Sun’ ‘Memba Her ?!

acteur de l’université de New York Kristen Johnston est surtout connue pour avoir joué la blonde maladroite Sally Solomon – qui navigue dans le monde terrestre avec ses acolytes spatiaux – dans la sitcom de longue date de NBS « 3rd Rock From The Sun ».

Kristen Johnston n’était pas la seule star à saluer la Big Giant Head … elle a été choisie aux côtés d’autres grands noms comme Joseph Gordon-Levitt comme le lycéen aux cheveux longs, Tommy Solomon, Français Stewart comme le niais louche, Harry Solomon… et bien sûr John Lithgow en tant que professeur d’université et haut commandant, Dick Solomon.