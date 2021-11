Sally Struthers n’a pas rejoint le casting, malgré la confusion des fans

Lors de la première de la saison 4 de Yellowstone de deux heures la semaine dernière, le nom de Sally Struthers a grimpé dans les classements de recherche Google même si la star de All in the Family n’avait rien à voir avec l’émission. Il s’avère que de nombreux téléspectateurs ont confondu la star australienne double nominée aux Oscars Jacki Weaver avec Struthers. Weaver a rejoint Yellowstone en tant que nouveau méchant, Caroline Warner, PDG de Market Equities.

Struthers, 74 ans, est surtout connu pour avoir joué Gloria Stivic dans All in the Family dans les années 1970, apparaissant dans plus de 180 épisodes. Elle a également eu son propre spin-off, Gloria, qui a été diffusé pendant la saison télévisée 1982-1983. Un public plus jeune pourrait reconnaître sa voix grâce à son travail de doublage sur Tiny Toon Adventures, TaleSpin et The Wild Thornberrys. Plus récemment, elle a joué le rôle de Babette Dell dans Gilmore Girls et la mini-série Netflix Gilmore Girls: A Year in the Life.

Merde, je pensais que c’était Sally Struthers. 😬 #jackieweaver #YellowstoneTV #YellowstoneSeason4 #Yellowstone pic.twitter.com/oaf6pZUfgK – Tangee B (@DejaCQQ99) 8 novembre 2021

Bien que Struthers n’ait pas joué récemment sur le petit ou le grand écran, elle continue de se produire sur scène. Elle a également récemment parlé avec Closer Weekly de sa carrière et de son travail sur All in the Family. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle était si fière de faire partie de cette émission historique, Struthers a noté comment sa fille a pointé du doigt une image de Tous dans la famille sous l’entrée « télévision » dans l’Encyclopedia Britannica. « C’est à ce moment-là que vous dites ‘Wow' », a-t-elle déclaré.

Les téléspectateurs américains ne connaissent peut-être pas aussi bien Weaver, 74 ans, qu’ils le sont avec Struthers, mais elle est l’une des actrices australiennes les plus respectées de sa génération. Elle a joué plusieurs rôles importants dans les grands films australiens des années 1970, dont la remarquable adaptation cinématographique de Peter Weir en 1975 de Picnic at Hanging Rock. Au cours de la dernière décennie, elle a finalement attiré l’attention d’Hollywood après avoir joué dans Animal Kingdom, le film policier de 2010 qui a inspiré une série TNT. Le film a également valu à Weaver une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a de nouveau été nominée dans cette catégorie après avoir joué la mère de Bradley Cooper dans Silver Linings Playbook. Les autres crédits de Weaver incluent The Five-Year Engagement, Bird Box et The Grudge.

Weaver n’est pas le seul nouveau visage à rejoindre Yellowstone cette saison. La première a également présenté aux téléspectateurs Carter, un jeune enfant joué par Finn Little (Ceux qui me souhaitent la mort). Beth Dutton (Kelly Reilly) décide de l’accueillir car il lui rappelle un jeune Rip (Cole Hauser), même si Rip n’aime pas l’idée au début. Piper Perabo (Covert Affairs) a également été choisie pour incarner Summer Higgins, une militante des droits des animaux qui arrive dans le Montana.

De nouveaux épisodes de Yellowstone sont diffusés sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE. Les trois premières saisons de l’émission sont disponibles en streaming sur Peacock. Le co-créateur Taylor Sheridan a également créé la prochaine série de préquelles, 1883, qui met en vedette Tim McGraw et Faith Hill en tant qu’ancêtres de la famille Dutton, suivant leur déménagement dans l’Ouest. Il fait ses débuts sur Paramount+ le 19 décembre.