Salma est prête à dévoiler son étoile sur le Walk of Fame

Hayek a travaillé avec Sandler dans les comédies « Grown Ups » (2010) et « Grown Ups 2 » (2013), tandis qu’avec Zhao – lauréat de l’Oscar en 2020 du meilleur film et meilleur réalisateur pour « Nomadland » – vient de sortir le Marvel blockbuster « Les éternels » (2021).

Salma Hayek a pleuré en se voyant comme une super-héros dans « Eternals »

Nominée à l’Oscar de la meilleure actrice en 2002 pour « Frida » et considérée à Hollywood comme l’une de ses plus importantes stars latines, la carrière d’interprète de Salma Hayek comprend également les films « Desperado » (1995), « From Dusk Till Dawn » ( 1996), » Wild Wild West » (1999) et » Beatriz at Dinner » (2017).

En 2021, il a été particulièrement actif. Dans « Eternals », le gros pari de Marvel pour cette année, il faisait partie d’un casting spectaculaire composé d’Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani et Brian Tyree Henry.