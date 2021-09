Salma, fière de Pinault après avoir annoncé que ses entreprises cesseraient d’utiliser la fourrure

in

A côté d’une photographie où elle apparaît avec son mari, l’actrice mexicaine a écrit : “Je suis si fière de mon mari, François-Henri Pinault! !Kering a annoncé la semaine dernière qu’ils ne vendraient plus d’articles en fourrure ! @kering_official @gucci @ysl @newbottega @balenciaga @alexandermcqueen @brioni_official “.

Pinault Il a exprimé vendredi dernier dans un communiqué que cette décision est due au fait que “le monde a changé, ses clients ont évolué et le luxe, naturellement, doit s’adapter”.

De même, le père de la fille de Salma a souligné : « Depuis de nombreuses années, votre groupe travaille avec une vision du luxe indissociable des valeurs et des normes environnementales et sociales les plus élevées. Le moment est venu de franchir une étape supplémentaire en mettant fin à l’utilisation du cuir dans toutes nos collections. », il a fini.