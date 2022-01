Salma Hayek accueille 2022 au bord de la piscine en maillot de bain à imprimé animal

Salma Hayek aborde la nouvelle année en beauté ! Alors que le temps passait à minuit, l’actrice de House of Gucci s’est enfilée dans un maillot de bain à imprimé animal pour profiter de l’une des premières journées ensoleillées de 2022 au bord de la piscine. Hayek, connue pour ses superbes photos de bikini, a partagé la magnifique image sur Instagram samedi.

Sur la photo, on peut voir Hayek portant un maillot de bain une pièce à imprimé léopard de Melissa Odabash, qu’elle a associé à des lunettes de soleil œil de chat noires de Saint Laurent, alors qu’elle passait du temps au bord de la piscine, une tasse de café à la main. L’actrice de 55 ans a posté devant une superbe toile de fond de vues sur l’océan et la montagne. Hayek a plaisanté dans la légende qui l’accompagnait qu’il s’agissait du « premier [coffee] du premier [Monday] du premier mois d’une toute nouvelle année. »

Le message ne marquait que la dernière photo de maillot de bain de la nouvelle année, Hayek ayant marqué le début de 2022 avec une image se montrant en une seule pièce noire alors qu’elle posait à côté d’un grand affleurement rocheux dans la mer. Elle a partagé la publication avec un message inspirant à l’intention de ses abonnés : « Que cette nouvelle année vous apporte la conscience de votre propre force. Heureux et en bonne santé 2022. » Elle est revenue sur Instagram samedi avec une photo la montrant le dos tourné vers la caméra alors qu’elle marchait dans un plan d’eau, taquinant dans la légende qu’elle était « prête pour de nouvelles aventures ».

Les adeptes de la star de Drunk Parents savent que Hayek a passé une bonne partie de 2021, ainsi que 2020, à remplir son compte Instagram de photos de bikini à couper le souffle, souvent prises au milieu de décors tropicaux de rêve. S’ouvrant sur sa décision de continuer à publier les photos, malgré certains tollés, Hayek a déclaré à Entertainment Tonight dans une interview en février que partager les photos était « libérant » et n’était pas quelque chose qu’elle prévoyait d’arrêter de faire de si tôt. Hayek a expliqué qu’elle devait « perdre beaucoup de poids et faire de l’exercice pour entrer en bikini vers la fin » de 2020 et que la majorité des images que les fans voyaient à l’époque avaient toutes été prises pendant les mêmes vacances tropicales, a déclaré l’actrice. , « Je suis content d’avoir pris beaucoup de photos, je n’ai aucune honte à ça. »

Les fans semblent certainement aimer ses publications, car le compte Instagram de Hayek a augmenté de près de 3 millions d’abonnés en seulement un an. Son compte compte désormais 20 millions de followers. La publication la plus récente de l’actrice a été publiée mercredi lorsqu’elle a partagé une galerie de deux images la montrant dans une robe rouge posant parmi les arbres. Elle a partagé les instantanés avec une simple légende de seulement deux hashtags indiquant « nature » et « paix ».