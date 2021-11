Salma Hayek aura son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood

Salma Hayek recevra son étoile sur le Walk of Fame | Instagram

Récemment, la grande nouvelle a été annoncée que le célèbre actrice La mexicaine Salma Hayek l’aura étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood, quelque chose qui est sans aucun doute une autre réussite à la fois pour elle et pour les Mexicains.

Salma Hayek présentera sa star hollywoodienne le 19 novembre, un jour dont on sera très fier.

La vérité est que la femme d’affaires vit également un grand moment avec son apparition dans le nouveau film Marvel ‘Eternals’, et après plusieurs années de projets réussis, elle aura enfin sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Hollywood à Los Angeles.

Salma Hayek a réussi à récolter une carrière extraordinaire et c’est que son rôle d’actrice et de productrice s’est développé depuis les années 90, et, en ce sens, nous ne pouvons pas ignorer qu’au cours des dernières décennies, elle a réussi à captiver le public avec sa performance dans des films tels que Desperado (1995), From Dusk Till Dawn (1996) et Savages (2012), mais ce n’est que le 17 juin que nous avons enfin rencontré son exploit le plus récent et le plus notable, son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Et c’est que non seulement Hollywood Boulevard est l’un des endroits les plus visités de la ville de Los Angeles, mais il représente également un lieu historique pour les acteurs et les talents du monde entier, avec plus de deux mille célébrités qui y ont une étoile. .

Comme vous vous en souvenez peut-être, Salma Hayek a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice en 2022 pour son interprétation de Frida Kahlo dans le film « Frida ».

De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, il a participé à d’autres films célèbres tels que « From Dusk Till Dawn », « Wild Wild West » et « Desperado ».

Comme prévu, Salma Hayek a partagé l’émotion pour sa star à Hollywood via son compte Instagram et l’actrice a téléchargé une photo d’il y a quelques jours à ses débuts en tant qu’actrice, avec le message émotionnel.

Aujourd’hui, je combine une image #tbt avec des nouvelles très récentes, car cette image représente à quel point j’étais surpris et heureux lorsque mon équipe m’a montré l’annonce que j’avais reçu l’étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood, il y a quelques minutes . Merci aux fans pour votre soutien tout au long des années ! », a écrit Salma en juin.

C’est ainsi que le 19 novembre prochain, Salma Hayek sera décorée de son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood et lors d’un événement qui mettra en vedette des présentateurs tels que l’acteur Adam Sandler et la réalisatrice primée aux Oscars, Chloe Zhao.