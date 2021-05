C’était “le travail parfait pour revenir”, a déclaré Salma Hayek Variété, en ajoutant encore lutté contre la fatigue comme suite du coronavirus. «J’avais commencé à faire des zooms à un moment donné, mais je ne pouvais pas en faire autant parce que Je me suis beaucoup fatiguéeMême maintenant, presque un an plus tard, Salma continue de ressentir les effets de la maladie: “Je ne récupère toujours pas complètement l’énergie que j’avais autrefois”, a-t-il avoué au magazine de divertissement.