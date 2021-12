Salma Hayek considérée comme plus sexy que Jennifer Lopez sur Twitter

Jennifer Lopez peut-être des trucs chauds – mais elle n’est pas plus fine que la grande Salma Hayek … du moins c’est ce que Twitter semble avoir décidé.

Un autre sondage sur l’application Bird est devenu viral… cette fois, la question est : qui est la plus méchante de ces 2 femmes ??? Ces filles étant… J Lo et SH, bien sûr. En toute honnêteté, ils n’ont pas choisi les clichés les plus flatteurs de Jen ici, mais quand même… les gens ont parlé.

Qui est la plus méchante de ces 2 femmes ? pic.twitter.com/r6ofjj5e5b – WeBackOutside Chicarito (@StoneyHustle) 10 décembre 2021 @StoneyHustle

Il semble que Salma soit clairement la gagnante du département des looks – avec un utilisateur répondant : « Salma passée, présente, à son apogée, maintenant et deux fois le dimanche. » Un autre a écrit: « Ne manquez plus jamais de respect à Salma et à ses seaux d’horchata d’élite. » Euh… d’accord.

Sans aucun doute, les deux femmes sont belles – mais d’après la façon dont les gens réagissent au sondage très officieux … le sentiment est que – Salma est peut-être sous-estimée. C’est fou, nous le savons, mais si vous considérez la fanfare et le battage médiatique, l’un l’emporte sur l’autre … cela a un peu de sens.

Franchement, on parle de J Lo et on l’idolâtre waaaaay plus que Salma – mais cela pourrait être parce qu’elle est beaucoup plus publique avec sa vie … ce qui inclut évidemment ses SO, qui sont mille fois plus célèbres que le mari de Salma, François-Henri Pinault.

C’est un milliardaire et tout, mais personne ne sait vraiment qui c’est. Le fait est que Salma est très discrète et privée par rapport à J Lo – ce qui peut influer sur la façon dont les gens les perçoivent.

Mais, à un niveau de base, il semblerait que les gens tiennent Salma en plus haute estime … et il y a même des preuves visuelles que certains proposent pour faire valoir leur point de vue. Salma a montré beaucoup de peau devant la caméra, et ce contenu aide les fans à raffermir leur argument.

Jen, d’un autre côté, n’exhibe pas nécessairement ses affaires sur grand écran, mais elle n’hésite pas non plus à montrer son corps.

Qui est le plus attirant — J Lo OU Salma ???

Cela dit, nous devons nous demander si Twitter est vraiment là ??? Pas pour en faire un concours ou quoi que ce soit, mais dans un esprit de compétition… qui préférez-vous ???