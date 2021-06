Salma Hayek dansant sur “Baby One More Time” de Britney Spears, c’est la note !

Le Veracruzana a rejoint le défi #HitmansChallenge qui devient virale sur les réseaux sociaux et vise à promouvoir le prochain film de l’actrice intitulé Le garde du corps de la femme du tueur à gages.

Salma danse et exhibe ses meilleurs pas au rythme de la chanson et porte un total look noir composé d’un pantalon et d’un t-shirt ample, une tenue très différente de celles que l’on a l’habitude de voir chez elle. “Montrez-moi votre bébé #hitmanschallenge ! Montrez-moi votre meilleur bébé #hitmanschallenge ! Je vais regarder”, a écrit l’actrice à propos de la légende de sa publication.

Je vous souhaite qu’à 54 ans vous ayez le même humour, le même esprit et le même rythme que Salma Hayek pour danser sur « Baby One More Time » ou tout autre tube.