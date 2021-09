in

Salma Hayek découvre son dos comme une mauvaise fille | .

Très mauvais ! Voici à quoi ressemblait la belle actrice mexicaine Salma Hayek l’a retrouvée pour l’un de ses projets sur grand écran et le résultat a été captivant.

Salma Hayek Jiménez Elle a posé pour l’objectif de la caméra avec une robe rouge avec un décolleté proéminent dans le dos, qui se termine là où elle perd son nom et où commencent ses courbes.

Pour paraître assez mauvaise, la femme d’affaires portait également un tatouage au milieu de celle-ci et est revenue et des accessoires et dans ses mains. L’affiche correspond au film Everly.

Pendant son séjour à Hollywood et à l’exception du film Frida, Salma Hayek a été considérée comme une icône et un exemple de femme plus que séduisante, ce qui est attribué à ses courbes proéminentes.

Après son succès d’actrice, la femme de Veracruz est allée plus loin et est devenue productrice, réalisant des séries comme Uggly Betty et Monarca, toutes deux assez reconnues.

La célèbre femme a atteint 55 ans et l’a célébré avec ses followers sur les réseaux sociaux en partageant une photographie en maillot de bain une pièce bleu qui montrait que les années ne passent pas par la belle Salma.

Les internautes n’ont pas fait attendre Hayek pour la remplir de félicitations et d’éloges pour son énorme beauté. Toutes nos félicitations!.