Salma Hayek dédie sa star hollywoodienne aux fans qui lui ont donné du « courage »

La Mexicaine, l’une des figures latines les plus importantes d’Hollywood, était accompagnée lors de l’événement par l’acteur Adam Sandler, avec qui elle a travaillé dans les comédies « Grown Ups » (2010) et « Grown Ups 2 » (2013); la cinéaste Chloé Zhao, avec qui il a collaboré sur le récent film Marvel « Eternals » (2021) ; et le maire de Los Angeles Eric Garcetti, qui est un ami proche de l’actrice.

La star de Hayek est située tout près du Chinese Theatre, cinéma emblématique d’Hollywood Boulevard, et de nombreux fans hispaniques de l’actrice sont venus assister à la cérémonie.

Salma Hayek. (Albert L. Ortega / .)

Vêtue d’une élégante robe noire avec une jupe large, un décolleté haut et une bordure argentée sur le haut, Hayek a déclaré que c’était un jour de joie immense pour elle mais aussi de « guérison » pour un épisode « terrifiant » de son passé.

L’actrice a expliqué que, environ deux ans après son arrivée aux États-Unis, elle a été agressée avec quelques amis sur Hollywood Boulevard lorsqu’un homme les a attaqués avec un couteau.

Ils ont fui du mieux qu’ils ont pu et personne ne les a aidés jusqu’à ce que deux personnes parviennent à réduire l’assaillant.

« Pourquoi je te raconte cette histoire ? Parce qu’à chaque fois que je pense à Hollywood Boulevard, c’est ce dont je me souviens. Et la vérité c’est que ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je fais ici ? Personne ne veut que je sois ici. Ils m’ont presque tué aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Je me souviens qu’une fois, je suis allé au cinéma et que quelqu’un m’a frappé sur le dossier de ma chaise et m’a dit : ‘Mexicain, ne t’assois pas devant moi. Retourne dans ton pays.’ cafétéria et quelqu’un m’a attrapé le bras, m’a fait sortir de la file et m’a dit : « Je ne vais pas m’aligner derrière une Mexicaine », a-t-il développé.

Hayek a également indiqué que les studios pensaient qu’il n’aurait jamais de place aux États-Unis et a donc suggéré qu’il retourne au Mexique pour faire des feuilletons.