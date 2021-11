Salma Hayek dévoile son étoile à Hollywood – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La réalisatrice Chloe Zhao et l’acteur Adam Sandler étaient les invités de la mexicaine Salma Hayek, à la cérémonie de dévoilement de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, qui se situe juste en face de la billetterie du Chinese Theatre. Était également présent à l’événement Eric Garcetti, maire de Los Angeles. Zhao, lauréat d’un Oscar, a réalisé Salma dans Eternals et Sandler a partagé avec Veracruzana dans les deux films de Son as Children et ils sont devenus de bons amis.

La star du Mexicain, est à deux pas du Chinese Theatre, du célèbre Hollywood Boulevard. De nombreux hispaniques ont assisté à la cérémonie pour soutenir la femme de Veracruz.

Salma Hayek a rappelé que, par coïncidence, alors qu’elle vivait aux États-Unis depuis deux ans, elle a été attaquée sous la menace d’une arme alors qu’elle marchait le long de Hollywood Boulevard accompagnée de quelques amis, et des années plus tard, son nom est immortalisé dans cet endroit, les choses de la la vie.

Informations Excelsior