Salma Hayek dévoile son étoile sur le Hollywood Walk of Fame – El Sol de México

L’actrice mexicaine Salma Hayek a dévoilé son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles, ce vendredi, et a dédié cet honneur aux personnes qui tout au long de sa carrière lui ont donné le courage de continuer à poursuivre ses rêves et de réussir dans la Mecque du cinéma.

Salma Hayek, l’une des figures latines les plus importantes de l’industrie cinématographique nord-américaine, était accompagnée d’Adam Sandler, avec qui elle partageait un casting dans Son como Niños et sa suite ; par la cinéaste Chloé Zhao, qui l’a dirigée dans Eternals, le dernier film de Marvel, et par le maire de Los Angeles, qui est un ami proche de l’actrice.

La star mexicaine est située tout près du Chinese Theatre, un cinéma emblématique d’Hollywood Boulevard, et de nombreux fans hispaniques de l’actrice ont assisté à la cérémonie.

Vêtue d’une élégante robe noire avec une jupe large, un décolleté haut et une bordure argentée sur le haut, Hayek a déclaré que c’était un jour de joie immense pour elle mais aussi de « guérison » pour un épisode « terrifiant » de son passé.

Le parcours difficile de Salma Hayek à travers Hollywood

L’actrice a expliqué que, environ deux ans après son arrivée aux États-Unis, elle a subi une attaque avec un couple d’amis sur Hollywood Boulevard lorsqu’un homme les a attaqués avec un couteau.

Ils ont fui du mieux qu’ils ont pu et personne ne les a aidés jusqu’à ce que deux personnes parviennent à réduire l’assaillant.

« Pourquoi je te raconte cette histoire ? Parce qu’à chaque fois que je pense à Hollywood Boulevard, c’est ce dont je me souviens. Et la vérité c’est que ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je fais ici ? Personne ne veut que je sois ici. Ils m’ont presque tué aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Je me souviens qu’une fois, je suis allé au cinéma et que quelqu’un m’a frappé sur le dossier de ma chaise et m’a dit : ‘Mexicain, ne t’assois pas devant moi. Retourne dans ton pays.’ cafétéria et quelqu’un m’a attrapé le bras, m’a fait sortir de la file et m’a dit : « Je ne vais pas m’aligner derrière une Mexicaine » », a-t-il ajouté.

Hayek a également indiqué que les studios pensaient que cela n’aurait jamais lieu à Hollywood et lui a donc suggéré de retourner au Mexique pour faire des feuilletons.

« Mais je suis resté ici », a-t-il déclaré.

« Je veux dire à tous ceux qui sont ici, mes chers fans, que c’est vous qui m’avez donné le courage de rester ici. Même s’ils ne me connaissaient pas dans les studios d’Hollywood, tous les Latinos des États-Unis savaient qui j’étais, ils ont compris que j’étais venu avec des rêves comme eux. Ces fans sont avec moi depuis 37 ans. Dans les moments difficiles, ils m’ont donné du courage », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, l’actrice a souligné que tout le monde est fait de « poussière d’étoiles ».

« Alors, quand vous verrez tous mon étoile ici, je veux que vous sachiez que puisque vous êtes tous dans mon cœur, une partie de notre poussière d’étoile est ici sur ce site. Vous faites également partie de cette étoile », a-t-il conclu.

Hommages d’amis

La nominée à l’Oscar de la meilleure actrice pour « Frida » (2002) et qui présentera la semaine prochaine le film « House of Gucci », de Ridley Scott, a reçu les éloges de ses amis aujourd’hui lors de la cérémonie.

Ainsi, Adam Sandler a assuré que Hayek est « l’une des meilleures actrices de notre génération » et a salué avant tout l’amitié qui les lie depuis qu’ils ont travaillé ensemble.

Dans un discours quelque peu étrange et avec un sens de l’humour parfois décalé, Sandler s’est excusé de ne pas être aussi élégant que Hayek alors qu’il assistait à l’événement avec un style très informel.

L’acteur est devenu plus sérieux pour clore son discours et a déclaré que Hayek est « une personne incroyable et avec les pieds sur terre ».

De son côté, Chloé Zhao a comparé Hayek à son personnage dans « Eternals » Ajak, qui est « une leader, une mère et une guérisseuse ».

« Salma est une personne d’un talent, d’une profondeur et d’une compassion incroyables. C’est une femme assez courageuse pour ouvrir sa propre voie », s’est défendu le double oscarisé pour « Nomadland » (2020).

Enfin, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a fait l’éloge du Mexicain en espagnol.

« Salma est un ange dans la ville de Los Angeles. C’est une représentation de nos rêves, de nos histoires et de notre espoir », a-t-il déclaré.