Salma Hayek dévoilera son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 19 novembre – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice mexicaine Salma Hayek découvrira son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 19 novembre, a annoncé la Chambre de commerce d’Hollywood.

La caméra, chargée des hommages sur le Walk of Fame, a indiqué dans un communiqué que le Mexicain sera accompagné vendredi prochain lors de cette cérémonie par l’acteur américain Adam Sandler et par la cinéaste chinoise Chloé Zhao.

Hayek a travaillé avec Sandler dans les comédies ‘Grown Ups’ (2010) et ‘Grown Ups 2’ (2013), tandis qu’avec Zhao, lauréat de l’Oscar en 2020 du meilleur film et meilleur réalisateur pour ‘Nomadland’, vient de sortir le Marvel blockbuster ‘Eternals’ (2021).

Nommée à l’Oscar de la meilleure actrice en 2002 pour ‘Frida’ et considérée à Hollywood comme l’une de ses plus importantes stars latines, la carrière d’interprète de Salma Hayek comprend également les films ‘Desperado’ (1995), ‘From Dusk Till Dawn'( 1996), ‘Wild Wild West’ (1999) et ‘Beatriz at Dinner’ (2017).

En 2021, il a été particulièrement actif. Dans ‘Eternals’, le grand pari de Marvel pour cette année, il faisait partie d’un casting spectaculaire composé d’Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani et Brian Tyree Henry.

De plus, la première fin novembre de « House of Gucci », un film ambitieux de Ridley Scott, dans lequel le Mexicain partage le générique avec des stars telles que Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto et Jeremy Irons, est en attendant.

En 2021, il présente également « Bliss », un curieux mélange de drame et de science-fiction qu’il dirige avec Owen Wilson ; et la comédie hooligan « Hitman’s Wife’s Bodyguard », où elle a été rejointe par Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson.

En dehors du théâtre, Hayek a tenté sa chance en tant que productrice dans des séries télévisées telles que « Ugly Betty » (2006-2010) et « Monarca » (2019-2021).