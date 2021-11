Salma Hayek dit que Harvey Weinstein l’a réprimandée en jouant Frida Kahlo

Salma Hayek a partagé de nouveaux détails sur le travail avec Harvey Weinstein sur le biopic de 2002 « Frida » dans lequel l’actrice a joué le célèbre peintre mexicain, Frida Kahlo.

L’actrice de 55 ans a rappelé comment le producteur de film en disgrâce l’aurait réprimandée à propos de son apparence lors du tournage du film.

Hayek a dit au Guardian : « Il m’appelait et criait : ‘Pourquoi as-tu un (unisourcil) et une moustache ? Je ne t’ai pas engagé pour avoir l’air moche !’ regarde une photo de Frida Kahlo ?' »

« Si un homme jouait Cyrano de Bergerac, il ne dirait pas : ‘Qu’est-ce qu’il y a avec le nez ?' », a expliqué Hayek.

Elle a ajouté: « Je tremblerais [afterward] et ça m’a déprimé, mais il y avait un côté cartoon dans tout ça. »

Hayek s’est félicitée d’avoir été « très forte » face à Weinstein, qui a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle en 2020.

Salma Hayek a rappelé comment Harvey Weinstein l’aurait réprimandée à propos de son apparition dans le film « Frida ». (P. Lehman/Barcroft Media via .)

« Je suis une force à reconnaître », a déclaré Hayek. « Il ne m’a jamais vu faible. Ce n’est pas que je n’aie pas peur, mais tu ne vas pas le voir. Je peux être presque intimidant dans ma force calme, tu sais ?

En 2017, Hayek a écrit dans le New York Times comment elle repoussait constamment le harcèlement sexuel de 69 ans.

« Je ne pense pas qu’il détestait quelque chose de plus que le mot » non « », a écrit Hayek à l’époque. « L’absurdité de ses demandes est allée de recevoir un appel furieux au milieu de la nuit me demandant de virer mon agent pour une bagarre qu’il avait avec lui à propos d’un film différent avec un client différent à me traîner physiquement hors du gala d’ouverture de à la Mostra de Venise, qui était en l’honneur de ‘Frida’, pour que je puisse passer du temps à sa soirée privée avec lui et certaines femmes que je pensais être des mannequins, mais on m’a dit plus tard qu’elles étaient des prostituées chères. »

L’ancien producteur de films Harvey Weinstein écoute au tribunal lors d’une audience préliminaire pour Weinstein, qui a été extradé de New York à Los Angeles pour faire face à des accusations liées au sexe à Los Angeles, Californie, le 29 juillet 2021. Weinstein est accusé d’avoir agressé sexuellement cinq femmes à Los Angeles entre 2004 et 2013, lorsque l’ancienne actrice Lauren Young prétend que le producteur de « Pulp Fiction » l’a agressée dans un hôtel de Beverly Hills. (Photo par ETIENNE LAURENT/POOL/. via .)

« Non à moi de prendre une douche avec lui. Non à le laisser me regarder prendre une douche. Non à le laisser me faire un massage. Non à laisser un de ses amis nu me faire un massage. Non à le laisser me faire du sexe oral . Non à ce que je me déshabille avec une autre femme. Non, non, non, non, non », se souvient-elle.

Hayek a également affirmé que Weinstein avait même menacé sa vie.

« L’éventail de ses tactiques de persuasion est passé de mes paroles douces à ce moment où, dans une attaque de fureur, il a dit les mots terrifiants: » Je vais te tuer, ne pense pas que je ne peux pas « », a-t-elle écrit .

Salma Hayek joue dans une scène sur le tournage du film « Frida ». (Susana Gonzalez/Actualistes)

Hayek a rejoint une liste de plus de 60 femmes, dont Angelina Jolie, Ashley Judd et Gwyneth Paltrow, accusant Weinstein d’inconduite sexuelle.

Weinstein a nié toutes les allégations de harcèlement et de relations sexuelles non consensuelles. Son représentant n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News.

Il purge actuellement une peine de 23 ans à New York pour viol et agression sexuelle.