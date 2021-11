Salma Hayek dit qu’elle était nerveuse à l’idée d’amener Valentina Paloma à la première

« Je dois vous dire que c’est très dur. J’étais terrifié de l’emmener« Hayek a dit à propos de sa fille. » Elle Il a vu des films où il dit : ‘Oh mon Dieu, c’était affreux. Maman, à quoi pensais-tu ?’ Alors j’avais tellement peur. Comme vous l’avez entendu, elle a aimé celui-ci », a poursuivi l’interprète d’Ajak dans Eternals.

Salma Hayek et sa fille Valentina Paloma Pinault à la première de « Eternals » à Londres. (.)

Après le moment mère et fille sur les tapis rouges du film Marvel, l’actrice a écrit : « Je n’aurais pas pu être mieux accompagnée pour l’avant-première d’Eternals à Los Angeles ! ».

Valentina Paloma a montré son propre style sur le tapis de Los Angeles, qui était le premier du film. Venu avec un Robe à pois Saint Laurent en noir et blanc avec des détails de volants, et accessoirisé avec des bas noirs et des bottes. Nous pouvions également voir son nouveau look dans ses cheveux avec un balayage doré sur les extrémités. Pour sa part, Hayek a choisi une robe Gucci avec décolleté en V. Mère et fille assorties à la couleur.