Salma Hayek en élégante robe noire, qui ne couvre pas tout ! | Instagram

C’est ainsi que Salma Hayek a assisté à un événement public et c’est sa propre robe qui l’a trahie en ne couvrant pas tout et en exposant cette trouvaille.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora modèles dans un beau maillot de bain blanc et tombe amoureuse

Salma Hayek Jiménez Elle a choisi pour l’occasion une élégante robe noire avec un énorme décolleté sur le devant qui laissait presque en vue ses charmes les plus célèbres. Comme le décolleté était si prononcé, le plus favorable était de ne rien porter en dessous.

Cela peut vous intéresser: Galilea Montijo aime comme une belle sirène portant plus

Ce fait a été immortalisé sur une photographie que les fans de l’actrice mexicaine Salma Hayek gardent sur les réseaux sociaux, car ils ne se lassent pas d’observer sa beauté. La productrice a également l’air nettement plus jeune, donc l’image remonte à quelques années et peut être vue avec ses cheveux relevés et ses lunettes de soleil surdimensionnées.

Cela peut vous intéresser : Capi Pérez pourrait-il perdre sa liberté ?

Sans aucun doute, ce qui a captivé tous les regards, c’est le décolleté de Salma, qui semble n’avoir couvert que l’essentiel et en montrait beaucoup au milieu et sur les côtés de ses charmes. Salma Hayek Elle a toujours été une femme séduisante qui a attiré l’attention sur et en dehors du grand écran pour sa silhouette sinueuse, même avec le temps.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Actuellement, à plus de 50 ans, la star hollywoodienne est plus que spectaculaire et ne semble pas du tout son âge ; aussi beaucoup pensaient qu’il avait subi le scalpel parce que ses charmes paraissaient plus proéminents ; Cependant, elle a précisé que tout cela faisait partie du processus de ménopause qu’elle a subi.