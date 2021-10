Salma Hayek et Angelina Jolie parmi les stars ‘Eternals’ potentiellement exposées au COVID-19

Certaines des plus grandes stars de Marvel’s Eternals ont peut-être été exposées au COVID-19 cette semaine. Selon un rapport de Variety, Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan et Lauren Ridloff ont toutes annulé leurs apparitions à l’événement Elle’s Women in Hollywood mardi, affirmant qu’elles pourraient avoir été exposées au virus. Un porte-parole de Disney a déclaré qu’ils sautaient l’événement « par trop de prudence ».

« Plus tôt dans la journée, nous avons été informés d’une éventuelle exposition au COVID-19, et bien que tous nos talents aient été testés négatifs, par prudence, nous nous tournons vers des apparitions virtuelles plutôt que des événements en personne », lire l’intégralité déclaration. Les quatre actrices ont toutes assisté à la première du tapis rouge des Eternals lundi, probablement avant leur exposition ou avant d’être au courant de l’exposition. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mot officiel sur le fait que l’exposition ait eu lieu lors de l’événement lui-même.

La rédactrice en chef d’Elle, Nina Garcia, a annoncé les annulations à la foule, plaisantant en disant que les quatre femmes « venaient d’être exposées, alors pour assurer la sécurité de tout le monde, ces super-héros sont désormais très isolés ». Elle a consacré sa couverture aux quatre femmes ce mois-ci, célébrant leurs nombreuses contributions au cinéma et leur travail révolutionnaire dans le genre des super-héros avec Eternals.

Chan a prononcé un discours virtuel devant la foule, déclarant : « Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, mais je suis si fier d’être honoré aux côtés de femmes aussi incroyables : Angelina, Salma et Lauren. Vous tous. J’admire beaucoup, non seulement pour tout ce qu’ils ont accompli au cours de leur carrière, mais pour tout ce qu’ils défendent dans la vie et leur plaidoyer. »

Pendant ce temps, Demi Moore a présenté le prix de Hayek devant le public, puis a lu un discours d’acceptation pré-écrit que Hayek avait partagé avec elle. Eva Longoria a fait de même pour Jolie. Le discours de Jolie a été imprimé par Variety, comme suit : « Je pense ce soir à toutes les femmes qui nous font traverser la pandémie. Les scientifiques, les médecins et les infirmières, tant d’autres qui nous montrent ce que sont la force et le sacrifice et dont la contribution transcende les frontières. L’une des meilleures choses à propos de faire partie d’Eternals a été de travailler avec une distribution aussi mondiale. Des femmes nées dans des pays où la lutte pour l’égalité et les droits est encore plus difficile qu’ici. Des femmes qui savent ce qui les rend différent est ce qui les rend beaux et leur donne encore plus à contribuer. »

Eternals a été créé le lundi 18 octobre à Los Angeles, en Californie. Il sera diffusé dans les cinémas du monde entier à partir du vendredi 5 novembre.