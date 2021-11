Salma Hayek et le racisme qui a vécu à Hollywood

L’actrice née à Coatzacoalcos, au Mexique, a révélé qu’à plusieurs reprises des cadres de grands studios lui avaient pratiquement dit : » Dommage que tu sois mexicaine. «

Salma a été scandalisée d’apprendre que si elle n’était pas mexicaine, elle serait une grande star à Hollywood. (Tinseltown / Shutterstock / Tinseltown.)

« Des cadres supérieurs me l’ont même dit. C’est un peu insultant quand ils disent : « Si vous n’étiez pas né de l’autre côté de la frontière, vous auriez été la plus grande star de ce pays. Mais mon nom n’est pas latin, je suis aussi libanais. L’arabe et le mexicain, c’est une combinaison que pour les Etats-Unis… Mais nous y sommes », a-t-il déclaré au journal El Pais.

Salma Hayek Il a réfléchi que maintenant qu’il a plus de 30 ans dans l’industrie, c’est à ce moment-là qu’il commence à recevoir des rôles plus importants et intéressants. Et cela, dit-il, est en partie grâce à tout ce qu’il a dû traverser. « (C’est) grâce à tout le travail que j’ai fait et à tout ce que j’ai souffert. Au début, il était impossible pour les acteurs hispaniques de se frayer un chemin à Hollywood. En ce moment, ce monde a changé, il est plus ouvert et j’ai la récompense des souffrances que j’ai traversées. Je n’ai jamais abandonné. »